Черкасские Мавпы разбили Стяуа в Кубке Европы ФИБА, Днепр проиграл третий матч подряд

Два украинских клуба провели очередные еврокубковые поединки.

"Черкасские Мавпы" и "Днепр" провели очередные матчи Кубка Европы FIBA.

Действующие чемпионы Украины обыграли дома румынский "Стяуа", а "Днепр" уступил на выезде финской "Катае". Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

"Мавпы" и "Стяуа" начали еврокубковую игру в Черкассах большей степени с защитных действий, ведь первые баллы были набраны капитаном черкащан Александром Кольченко только на второй минуте игры. После данка Чумакова украинцы начали играть немного раскованнее, а три балла от того же Кольченко только добавили уверенности хозяевам. Однако, ближе к завершению периода "Стяуа" усилиями своих лидеров сумела догнать черкасский клуб и даже выйти вперед. Против этого был черкасский американец – Крис Коукли, который метко атаковал и снова вывел свой клуб вперед в счете. Завершилась первая четверть при минимальном преимуществе команды Максима Михельсона – 19:17.

Во втором периоде некоторое время на паркете продолжились “качели”, когда команды поочередно захватывали лидерство. Результативность обоих коллективов несколько возросла – Черкассы наконец попали дальние, а румыны отвечали с прохода под кольцо. Равная игра продолжалась до середины периода, когда усилиями все того же Коукли, которому помогали Скапинцев, Кольченко и Брэндон Янг, именно "Мавпы" организовали мини-рывок и, соответственно, имели преимущество перед большим перерывом - 43:37.

В третьей четверти "Черкасские Мавпы" продолжили доминировать на паркете в ПС «Будивельник». Замечательная игра Коукли и Чумакова позволила украинской команде увеличить разницу в счете до 10 баллов по итогам третьего периода.

В заключительной части встречи команда из Черкасс нашла свой дальний бросок, и именно попадания Отверченко и Чумакова дали старт рывку хозяев, которые в середине периода уже имели двадцатиочковое преимущество. После этого бело-черные, помня о разнице в счете, довели встречу до закономерной и желанной победы.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа E. 3 тур

"Черкасские Мавпы" - "Стяуа" – 90:64 (19:17, 24:20, 20:16, 27:11)

Мавпы: Коукли – 26 оч, 10пб; Кольченко - 19оч; Скапинцев – 14оч, 8пб.

Стяуа: Джурич – 16оч, 5пб; Мандаше – 11оч, 4рп.

"Днепр" проиграл на выезде в Финляндии "Катае" в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА – 77:84.

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Гости начали встречу сосредоточенно. Первым попаданием своей команды Закурдаев трехочковым вывел днепрян вперед после результативной атаки соперника. До последних секунд украинцы держали минимальное преимущество в счете. Закурдаев реализовал еще одну дальнюю попытку из двух, став самым результативным в команде за первые 10 минут. Под конец четверти "Днепр" растерял преимущество в реализации и подборах, позволив хозяевам сравнять счет.

С началом второй 10-минутки уже финские баскетболисты заставляли украинских догонять себя. И днепряне также далеко соперника не отпускали. В итоге за первую половину матча разница в счете составила 3 очка в пользу хозяев. В результативности атак был практически паритет. Игроки "Днепра" сделали на два подбора в защите больше. Наиболее заметным было преимущество хозяев в реализации трехочковых: 5 из 18 попыток против 2/11 у "Днепра".

Третья 10-минутка окончательного ответа о судьбе поединка не дала. Хозяева пытались увеличить преимущество. Но пятиочковая разница перед заключительной четвертью оставляла вопрос открытым.

Начало последней части поединка ознаменовалось неприятной потерей Ревзина. Хозяева использовали возможность: Симпсон забил из-за дуги. Хозяева постепенно ушли в отрыв. Впоследствии тот же Симпсон еще несколько раз попал с дальнего расстояния. В итоге хозяева почти вдвое превзошли гостей по трехочковым. Компенсировать это отставание днепрянам не нашлось чем. В итоге третье поражение в трех матчах.

В следующем поединке "Днепр" сыграет 7 ноября дома против "Левски".

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа G. 3 тур

Катая (Финляндия) – Днепр (Украина) – 84:77 (18:18, 15:12, 26:24, 25:23)

Катая: Симпсон - 19 очков, 1 подбор, 5 передач; Муллингс - 16о, 4пд, 3пр; Ояла - 15о, 4пд.

Днепр: Кожемякин - 18о, 4пр; Ревзин - 16о, 6пд, 4пр.