22 очка украинца Леня не помогли Атланте одолеть Кливленд (видео)

Состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. Торонто обыграл на своем паркете Филадельфию, Хьюстон потерпел поражение в домашней встрече с Портлендом, а Кливленд одержал первую победу в сезоне в матче с командой украинца Алексея Леня - Атлантой.

Украинский центровой в очередной раз вышел в стартовой пятерке Атланты и провел отличный матч, набрав за 26 минут 22 очка - он также сделал 9 подборов, 1 передачу, 2 перехвата, 2 блок-шота. При этом, Лень показал 100% точность попаданий с игры – он реализовал один трехочковый и все восемь двухочковых бросков и промахивался лишь с линии штрафных (3 из 6).

Go off then , Alex 👏 pic.twitter.com/iCsFm8q9Mu — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 30, 2018

С двумя победами в 7 матчах Атланта находится на 12-м месте.

Шарлотт – Майами 125:113 (31:29, 34:26, 27:18, 33:40)

Шарлотт: Батюм (20 + 7 подборов), Уокер (19 + 8 передач), Зеллер (11), Лэмб (7), Марв. Уильямс (2) – старт; Паркер (24 + 11 передач), Монк (20), Кидд-Гилкрист (14 + 8 подборов), Эрнангомес (8 + 8 подборов), Бэйкон (0), Бриджес (0).

Майами: Уайтсайд (16 + 12 подборов), Ричардсон (15), Олиник (14), Макгрудер (13), Драгич (9) – старт; Уэйд (19), Джонсон (12), Адебайо (8), Уинслоу (5), Джонс (2).

Кливленд – Атланта 136:114 (35:31, 23:26, 41:30, 37:27)

Кливленд: Худ (26), Осман (20 + 5 потерь), Джордж Хилл (17), Деккер (12 + 9 подборов), Томпсон (11 + 13 подборов) – старт; Секстон (17 + 8 подборов), Кларксон (15), Нэнс (9), Жижич (4), Корвер (3), Нваба (2).

Атланта: Янг (24), Лень (22 + 9 подборов), Картер (10), Принс (9), Бэйзмор (7 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Хертер (13), Лин (12 + 8 передач), Бембри (7), Дедмон (4), Дорси (3), Спеллмен (3), Адамс (0), Пламли (0).

Орландо – Сакраменто 99:107 (31:26, 25:33, 16:26, 27:22)

Орландо: Гордон (18 + 10 подборов), Вучевич (15 + 15 подборов), Фурнье (9), Айзек (9), Огастин (8) – старт; Росс (17), Симмонс (12), Бамба (7 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Грант (4 + 6 передач).

Сакраменто: Хилд (25 + 11 подборов), Бьелица (21 + 8 подборов), Фокс (14 + 5 потерь), Коули-Стайн (14 + 11 подборов), Джексон (0) – старт; Т.Уильямс (12), Бэгли (10 + 9 подборов), Мэйсон (7), Куфос (4).

Бостон – Детройт 108:105 (31:28, 25:30, 25:13, 27:34)

Бостон: Ирвинг (31), Тейтум (16), Браун (14), Хорфорд (11), Хэйворд (6) – старт; М-с Моррис (15 + 9 подборов), Бэйнс (9), Розир (3), Смарт (3), Ябуселе (0), Уильямс (0).

Детройт: Гриффин (24 + 15 подборов + 5 потерь), Драммонд (17 + 12 подборов), Буллок (16), Джонсон (9 + 6 потерь), Джексон (8) – старт; Смит (13), Браун (10), Пачулия (5), Кальдерон (2), Робинсон (1).

Торонто – Филадельфия 129:112 (35:26, 32:27, 38:33, 24:26)

Торонто: Ленард (31 + 7 подборов), Лаури (20 + 12 передач + 5 потерь), Ибака (16 + 8 подборов), Сиакам (15 + 15 подборов), Грин (10) – старт; Валанчюнас (23), Райт (7), Пауэлл (4), Майлз (3), Браун (0), Ричардсон (0).

Филадельфия: Эмбиид (31 + 11 подборов), Ковингтон (15), Симмонс (11 + 8 подборов + 10 передач + 11 потерь), Фульц (8), Шарич (8) – старт; Редик (13), Мускала (12), Шэмет (8), Джонсон (5), Болден (1), Макконнелл (0).

Хьюстон – Портленд 85:104 (15:19, 21:32, 26:34, 23:19)

Хьюстон: Пол (17 + 9 передач), Капела (14 + 14 подборов), Гордон (12), Энтони (8), Такер (8 + 8 подборов) – старт; Кларк (11), Картер-Уильямс (6), Крисс (4), Грин (3), Чжоу Ци (2), Хартенштайн (0).

Портленд: Лиллард (22 + 7 передач), Нуркич (22 + 10 подборов), Макколлум (19), Лэйман (7), Амину (5) – старт; Стаускас (10), Коллинз (7), Сет Карри (5), Тернер (5 + 7 подборов), Свэниган (2 + 11 подборов), Саймонс (0).

Мемфис – Вашингтон 107:95 (22:24, 24:21, 32:27, 29:23)

Мемфис: Темпл (20 + 7 подборов), Конли (19 + 7 передач), Марк Газоль (19 + 6 передач + 5 перехватов), Андерсон (5 + 11 подборов), Джексон (4) – старт; Мэк (14 + 8 передач), Каспи (8), Рэбб (8), Д.Брукс (7), Селден (3), М.Брукс (0).

Вашингтон: Уолл (22 + 7 передач + 9 потерь), Бил (17 + 7 передач), Портер (15), Маинми (7), Грин (4) – старт; Убре (16), Смит (7), Риверс (4), Саторански (3).

Оклахома-Сити – Клипперс 128:110 (25:33, 29:34, 39:10, 35:33)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (32 + 8 передач), Джордж (32 + 12 подборов), Адамс (18 + 10 подборов), Грант (12), Фергюсон (2) – старт; Шредер (15), Паттерсон (8), Диалло (4), Абринес (3), Ноэл (2), Луваву-Кабарро (0), Надер (0).

Клипперс: Галлинари (27), Харрис (15), Брэдли (9), Гортат (7), Беверли (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Уильямс (17 + 5 потерь), Харрелл (10), Гилджес-Александер (5), Скотт (5), Марьянович (5), Теодосич (3), Робинсон (2), Уоллес (1).