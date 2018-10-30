Украинец Лень набрал 8 очков за Атланту в матче НБА

Состоялись игры регулярного чемпионата.

Накануне состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Украинский легионер Атланты Алексей Лень сыграл четырнадцать с половиной минут в матче против Филадельфии. За это время он набрал 8 очков, сделал 2 подбора в нападении, 1 перехват, а также совершил 1 потерю и 4 фола. Его показатель полезности составил "-12".

Индиана – Портленд 93:103 (16:23, 33:22, 20:26, 24:32)

Индиана: Оладипо (21 + 9 подборов + 7 передач), Коллисон (17 + 6 передач), Янг (16), Богданович (14), Тернер (10 + 9 подборов) – старт; Эванс (7), Сабонис (6 + 8 подборов), Джозеф (2), Макдермотт (0), Лиф (0).

Портленд: Макколлум (17), Лиллард (16), Амину (11 + 10 подборов), Нуркич (5), Лэйман (0) – старт; Коллинз (17), Тернер (13 + 8 подборов), Свэниган (11 + 10 подборов), Стаускас (10), Сет Карри (3), Ленард (0).

Филадельфия – Атланта 113:92 (20:25, 27:22, 31:13, 35:32)

Филадельфия: Симмонс (21 + 12 подборов + 9 передач), Фульц (16 + 7 передач), Ковингтон (11), Эмбиид (10 + 6 передач), Шарич (4 + 9 подборов) – старт; Редик (14 + 8 подборов), Мускала (14), Шэмет (13), Болден (4), Макконнелл (2), Коркмаз (2), Джонсон (2).

Атланта: Бэйзмор (18), Янг (11 + 8 передач), Лень (8), Принс (5), Картер (4) – старт; Спеллмен (11), Дедмон (11), Лин (6), Пламли (6), Бембри (5 + 7 подборов), Адамс (3), Хертер (2), Дорси (2).

Майами – Сакраменто 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29)

Майами: Ричардсон (31), Драгич (20), Уайтсайд (16 + 24 подбора + 5 блок-шотов + 6 потерь), Макгрудер (7 + 6 передач), Олиник (3) – старт; Джонсон (11), Уинслоу (9), Уэйд (8), Адебайо (8 + 9 подборов).

Сакраменто: Коули-Стайн (26 + 13 подборов), Хилд (23 + 8 подборов), Фокс (20 + 8 передач + 6 потерь), Бьелица (19), Шамперт (8) – старт; Бэгли (7), Мэйсон (6), Куфос (6), Феррелл (4), Джексон (4).

Нью-Йорк – Бруклин 115:96 (26:26, 26:18, 33:23, 30:29)

Нью-Йорк: Хардуэй (25 + 8 передач), Ниликина (16), Робинсон (11), Дотсон (10), Вонле (8 + 10 подборов) – старт; Кантер (15 + 15 подборов + 6 потерь), Трир (12), Хезонья (11), Берк (5), Томас (2), Мудиай (0), Бэйкер (0), Корнет (0).

Бруклин: Расселл (13), Харрис (11), Аллен (7), Леверт (4), Дадли (0) – старт; Динуидди (17), Холлис-Джефферсон (16 + 7 подборов), Напьер (12), Крэбб (8), Дэвис (6), Муса (2), Фарид (0).

Чикаго – Голден Стэйт 124:149 (28:44, 22:48, 39:33, 35:24)

Чикаго: Лавин (21), Картер (18 + 7 подборов), Пэйн (15), Холидэй (9), Хатчисон (3) – старт; Блэйкни (21), Паркер (15 + 9 подборов + 6 передач), Харрисон (13), Фелисио (6), Арчидиаконо (3).

Голден Стэйт: Томпсон (52), Карри (23 + 8 подборов), Дюрэнт (14 + 8 передач), Грин (3 + 11 передач), Джонс (2) – старт; Маккинни (19 + 10 подборов), Кук (16), Жеребко (10), Луни (7), Белл (3), Эванс (0), Игудала (0).

Милуоки – Торонто 124:109 (30:29, 32:24, 33:27, 29:29)

Милуоки: Ильясова (19 + 10 подборов), Брогдон (17), Бледсоу (17 + 8 передач), Миддлтон (14 + 8 передач), Лопес (9) – старт; Дивинченцо (12 + 8 подборов), Снелл (11), Макер (11 + 7 подборов), Коннотон (8 + 8 подборов), Хенсон (4), Вуд (2), Деллаведова (0), Браун (0).

Торонто: Ибака (30 + 9 подборов), Сиакам (22 + 8 подборов), Лаури (9 + 15 передач), Грин (8), Пауэлл (8) – старт; Валанчюнас (10), Буше (6), Браун (5), Райт (4), Майлз (4), Ричардсон (3), Лойд (0), Монро (0).

Миннесота – Лейкерс 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26)

Миннесота: Батлер (32), Таунс (25 + 16 подборов + 6 передач + 4 блок-шота + 5 потерь), Окоги (17), Тиг (9), Гибсон (8) – старт; Роуз (11 + 7 подборов + 7 передач), Толливер (10), Дженг (9), Джонс (3).

Лейкерс: Джеймс (29 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ингрэм (24), Кузма (19), Макги (13), Болл (4) – старт; Рондо (13 + 8 передач), Стивенсон (11), Харт (5), Уильямс (2), Колдуэлл-Поуп (0).

Сан-Антонио – Даллас 113:108 OT (20:18, 33:27, 23:29, 26:28, 11:6)

Сан-Антонио: Дерозан (34 + 9 передач), Олдридж (20), Гэй (15 + 11 подборов + 6 перехватов + 7 потерь), Форбс (12), Каннингем (4) – старт; Белинелли (13), Миллс (10), Бертанс (3), Пондекстер (2), Пау Газоль (0).

Даллас: Дончич (31 + 8 подборов + 6 потерь), Смит (22), Барнс (18 + 7 подборов), Мэттьюз (8), Джордан (8 + 18 подборов) – старт; Финни-Смит (8), Бареа (7), Брансон (6), Пауэлл (0), Клебер (0).

Денвер – Новый Орлеан 116:111 (20:24, 38:21, 26:31, 32:35)

Денвер: Мюррэй (23 + 5 перехватов), Харрис (23 + 6 передач), Миллсэп (18 + 8 подборов), Йокич (12 + 9 подборов + 10 передач), Крэйг (2) – старт; Лайлс (17), Бизли (12), Моррис (7), Пламли (2), Эрнангомес (0).

Новый Орлеан: Мур (18 + 5 потерь), Миротич (17 + 10 подборов), Холидэй (16 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Окафор (9), Хилл (4) – старт; Рэндл (24 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джексон (10), Диалло (8), Фрэйзер (5), Кларк (0).