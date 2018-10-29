Химик дома обыграл Николаев в баскетбольной Суперлиге

Южненцы занимают второе место в турнирной таблице.

Сегодня состоялся один матч регулярного сезона Суперлиги Украины по баскетболу. "Химик" обыграл дома "Николаев". Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Победа позволила подопечным Виталия Степановского занять вторую строчку турнирной таблицы после семи матчей. Возглавляет реестр, как и прежде, "Запорожье".

«Химик» – «Николаев» 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25)

«Химик»: Рябчук (2), Эдвин (14 + 5 подборов), Войналович (4), Джонс (26 + 13 подборов), Павлов (6 + 4 передачи) — старт; Мальчевский (16 + 5 подборов), Антипов (4 + 5 подборов), Ковалев, Марченко, Сидоров (15).

«Николаев»: Зотов (15 + 9 передач), Попов (4), Мусиенко (6), Онуфриев (12), Аникиенко (10 + 5 подборов) — старт; Жуковский, Тонченко, Мещеряков (2), Хохоник (8), Адедиран (7), Приймак (17 + 7 подборов).

Турнирная таблица:

1. «Запорожье» – 7 матчей, 13 очков

2. «Химик» – 7, 11

3. «Днепр» – 7, 11

4. «Киев-Баскет» – 7, 11

5. «Одесса» – 6, 10

6. «Николаев» – 6, 8

7. «Политехник» – 6, 6

8. «Черкасские Мавпы» – 4, 5