Оклахома добыла первую победу в сезоне, Юта обыграла Даллас в НБА

"Голден Стэйт" на выезде одолел "Бруклин".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт лиги. Бруклин – Голден Стэйт 114:120 (29:32, 20:31, 28:30, 37:27) Бруклин: Расселл (25 + 6 передач + 5 потерь), Леверт (23 + 7 передач), Аллен (11), Харрис (7), Дадли (6) – старт; Крэбб (14), Динуидди (12), Холлис-Джефферсон (7), Напьер (5), Дэвис (4 + 7 подборов). Голден Стэйт: Карри (35 + 7 подборов), Дюрэнт (34 + 8 подборов + 6 передач), Томпсон (18), Грин (8 + 13 передач + 5 перехватов), Джонс (2) – старт; Маккинни (9), Игудала (4), Луни (4), Жеребко (4), Белл (2), Эванс (0). Даллас – Юта 104:113 (19:26, 27:24, 31:32, 27:31) Даллас: Смит (27), Мэттьюз (22 + 7 подборов), Дончич (14 + 5 потерь), Джордан (12 + 19 подборов + 9 передач), Барнс (7) – старт; Клебер (11), Пауэлл (4), Финни-Смит (3), Брансон (2), Бареа (2), Брокхофф (0). Юта: Гобер (23 + 16 подборов), Митчелл (20 + 5 потерь), Краудер (15), Инглс (12 + 7 подборов), Рубио (6 + 8 передач) – старт; Ньянг (13), Аллен (11), Экзам (6), О'Нил (5), Удох (2). Оклахома-Сити – Финикс 117:110 (30:20, 32:28, 34:28, 21:34) Оклахома-Сити: Уэстбрук (23 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Джордж (23), Ноэл (20 + 15 подборов), Грант (14), Фергюсон (6) – старт; Паттерсон (17), Шредер (12 + 7 передач), Абринес (2), Бертон (0), Луваву-Кабарро (0), Надер (0). Финикс: Эйтон (16 + 11 подборов), Андерсон (15), Джексон (8), Ариза (5), Кэнан (0) – старт; Окобо (18 + 7 передач), Уоррен (18 + 8 подборов), Бриджес (9), Дэниелс (8), Кроуфорд (7), Чендлер (4), Холмс (2). Клипперс – Вашингтон 136:104 (28:20, 41:34, 28:23, 39:27) Клипперс: Харрис (22 + 11 подборов), Брэдли (15), Беверли (11), Галлинари (11 + 7 подборов), Гортат (4 + 8 подборов) – старт; Уильямс (17 + 6 передач), Харрелл (13), Марьянович (13 + 9 подборов), Скотт (11), Гилджес-Александер (10 + 8 подборов + 7 передач), Робинсон (4), Теодосич (3), Уоллес (2). Вашингтон: Бил (20 + 7 подборов), Уолл (18), Маинми (11 + 7 подборов), Портер (6), М-ф Моррис (0) – старт; Грин (12 + 8 подборов), Саторански (9), Риверс (9), Убре (9), Брайант (7), Браун (3), Макрэй (0).

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