Днепр нанес Черкасским Мавпам третье поражение подряд в Суперлиге

Действующий чемпион Украины продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

В воскресенье состоялся один матч украинской баскетбольной Суперлиги. "Днепр" обыграл "Черкасские Мавпы" со счетом 97:82, сообщает официальный сайт турнира.

Первую половину встречи днепряне выиграли у черкащан с разницей в 12 очков. И хотя позволили сопернику отыграть пару очков в третьей четверти, в последней установили окончательный результат.

Лучшими игроками стали днепряне Тимофеенко и Закурдаев, набравшие 20 и 15 очков соответственно.

Эта поражение стало для "Черкасских Мавп" третьим подряд в Суперлиге. После этого матча действующий чемпион Украины продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Баскетбол. Суперлига, 4-й тур

Днепр — Черкасские Мавпы 97:82 (19:16, 28:19, 23:25, 27:22)

Днепр: Тимофеенко (20 + 8 подборов), Закурдаев (15 + 8 передач), Ревзин (15), Шундель (14), Кушниров (12 + 5 подборов), Кожемякин (11 + 5 подборов), Сизов (8)

Черкасские Мавпы: Отверченко (17 + 5 передач), Кольченко (13), Тайр (11 + 5 передач), Чумаков (10), Артамонов (9), Скапинцев (9 + 8 подборов), Коукли (8 + 10 подборов), Ткаченко (3 + 3 блок-шота)