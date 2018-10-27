БК Запорожье в равной борьбе вырвал победу у Одессы в баскетбольной Суперлиге

Матч завершился со счетом 97:94.

В Одессе завершился матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги в котором Запорожье добыло волевую победу в Одессе.

Матч завершился со счетом 97:94, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Валерия Плеханова в абсолютно равном матче сумела обыграть соперника на последних секундах встречи в Одессе и завершить первый круг Суперлиги Пари-Матч в качестве единоличного лидера турнирной таблицы.

Развязка наступила в последней десятиминутке. Со старта четверти запорожане увеличили отрыв до 4 баллов, однако один из лидеров Одессы Александр Прокопенко сократил разницу до 1 балла собственным дальним броском. Все десять минут на паркете были качели – то одна то другая команды выходили вперед, однако последнее слово осталось за лидерами турнирной таблицы. Одесса в лице Витолса имела шанс на овертайм, однако снайпер хозяев дальний бросок на последней секунде игры не реализовал.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

27 октября

Одесса. 16:00

БК «Одесса» - БК «Запорожье» - 94:97 (29:26, 23:26, 14:15, 28:30)

Ед: Щепкин – 23оч; Беликов – 22оч; Хелманіс – 14оч, 4пб.

Зп: Холтон – 23оч, 4рп; Трент – 23оч, 4пб; Хилл – 19оч, 8пб.