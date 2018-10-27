Нью-Орлеан и Торонто продлили серии без поражений в НБА

Команды одержали, соответственно, четвертую и шестую победы подряд в регулярном чемпионате.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись семь матчей, в центральном из которых Нью-Орлеан обыграл Бруклин и продолжает идти без поражений в регулярном чемпионате.

Матч завершился о счетом 117:115, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, Нью-Орлеан Пеликанс одержал четвертую победу подряд в четырех матчах нового сезона.

В свою очередь, Торонто обыграло Даллас со счетом 117:106, одержав шестую подряд победу в регулярном чемпионате. Команда также идет без поражений в новом сезоне.

НБА. Регулярный чемпионат.

26 октября.

Сакраменто — Вашингтон 116:112 (28:27, 27:34, 24:24, 37:27)

Сакраменто: Бьелица (26 + 12 подборов), Хилд (22 + 5 подбора), Фокс (18 + 9 передач), Коли-Стайн (17 + 11 подборов + 7 передач), Багли (11 + 8 подборов), Джексон (7 + 5 подборов), Шумперт (0 + 6 подборов)

Вашингтон: Уолл (26 + 8 передач + 3 перехвата + 3 блок-шота), Обри (22 + 9 подборов), Билл (21 + 5 подборов), Моррис (13 + 7 подборов), Грин (13 + 9 подборов), Маинми (4 + 5 подборов)

Нью-Орлеан — Бруклин 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)

Нью-Орлеан: Холидэй (26 + 5 передач), Дэвис (18 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Пейтон (17 + 5 подборов + 6 передач), Мур (15), Рендл (14 + 7 подборов), Миротич (10 + 8 подборов), Кларк (9)

Бруклин: Расселл (24 + 5 подборов), Леверт (21 + 6 подборов), Напье (16), Динвидди (11 + 5 передач), Крабб (11 + 5 подборов), Дадли (9), Харрис (7 + 6 подборов), Аллен (7 + 9 подборов), Дэвис (5 + 11 подборов), Холлис-Джефферсон (4 + 6 подборов)

Миннесота — Милуоки 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)

Миннесота: Таунс (16 + 7 подборов), Роуз (14), Джонс (12), Гибсон (11 + 7 подборов), Наннали (9), Дьен (6 + 7 подборов), Батлер (4 + 5 подборов), Денг (4 + 5 подборов)

Милуоки: Миддтон (16), Ильясова (16), Адетокунбо (15 + 12 подборов + 6 передач), Брогдон (13), Лопес (11), Хенсон (9 + 12 подборов), ДиВиченцо (9 + 5 передач), Мейкер (8), Коннатон (7 + 7 подборов), Бледсоу (6 + 6 подборов + 9 передач)

Хьюстон — Лос Анджелес Клипперс 113:133 (31:30, 31:39, 22:26, 30:37)

Хьюстон: Энтони (24), Грин (19 + 5 подборов), Капела (14 + 15 подборов), Такер (12 + 6 подборов), Пол (12 + 6 подборов + 8 передач), Гордон (10), Картер-Уильямс (10)

Клипперс: Харрелл (30 + 6 подборов), Уильямс (23), Галлинари (16 + 5 подборов), Харрис (15 + 9 подборов), Бредли (14), Теодосич (8 + 7 подборов + 5 передач), Гортат (0 + 6 подборов)

Торонто — Даллас 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)

Торонто: Леонард (21 + 9 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Лоури (20 + 12 передач), Валанчюнас (17 + 8 подборов), Грин (15 + 8 подборов), Сиакам (10 + 7 подборов), Ибака (10 + 8 подборов), Браун (9)

Даллас: Дончич (22 + 5 подборов), Мэттьюс (21), Джордан (18 + 15 подборов + 5 передач), Барнс (14 + 6 подборов), Брансон (8), Клебер (8 + 8 подборов + 4 блок-шота)

Нью-Йорк — Голден Стейт 100:128 (25:25, 28:28, 31:28, 16:47)

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Нтиликина (17), Берк (15), Дотсон (12 + 7 подборов), Кантер (8 + 13 подборов), Вонле (7 + 5 подборов), Робинсон (7 + 6 подборов)

Голден Стейт: Дюрант (41 + 9 подборов + 5 передач), Карри (29), Грин (18 + 6 передач + 3 перехвата), Томпсон (12), Луни (9), Жеребко (8 + 7 подборов)

Шарлотт — Чикаго 135:106 (23:25, 45:29, 34:21, 33:31)

Шарлотт: Уокер (30 + 6 подборов + 7 передач), Паркер (18 + 8 передач), Бриджес (15 + 5 подборов), Кидд-Гилкрист (15 + 8 подборов), Зеллер (14 + 6 подборов), Ламб (10), Монк (10), Уильямс (4 + 5 подборов)

Чикаго: Лавин (20), Паркер (19), Пэйн (15), Блэйкни (13), Фелисио (9 + 7 подборов), Арчидиаконоу (8), Картер (7 + 3 блок-шота), Хатчисон (0 + 7 подборов)