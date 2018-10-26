Киевляне победили на выезде Днепр в чемпионате баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 86:93.

Днепр уступил дома в борьбе Киев-Баскету в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 86:93. сообщает официальный сайт соревнований.

При отсутствии Мишулы роль безоговорочного лидера взял на себя Тимофеенко. Он до последнего помогал команде сохранять шансы на победу, обеспечив почти половину общекомандных очков.

У гостей решающий вклад в победный результат сделали американцы Мангано и Крик. На двоих они набрали 46 очков, реализовав 7 из 11-ти командных трехочковых.

В следующем поединке Днепр 28 октября играет дома против Черкасских Мавп. Киев-Баскет также следующий поединок сыграет против действующих чемпионов, но уже 3 ноября и на площадке Мавп.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

26 октября

Днепр – Киев-Баскет– 86:93 (19:25, 20:25, 25:17, 22:26)

Днепр: Тимофеенко - 36 очков, 6 подборов, 2 передачи; Ревзин - 16о, 5пд, 6пр.

Киев-Баскет: Мангано - 24о, 9пд, 2пр; Крик - 22о, 4пд, 10пр; Крутоус - 19о, 2пд, 5пр; Луценко - 15о, 3пд, 7пр.