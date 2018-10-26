Михайлюк набрал 4 очка в матче за Лейкерс против Денвера в НБА

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Лейкерс обыграли Денвер Наггетс.

Матч завершился со счетом 121:114 в пользу Лейкерс, сообщает официальный сайт лиги.

Наш игрок провел на площадке 12:22 минут и сумел набрать 4 очка (2/3 двухочковые, 0/0 трехочковые, 0/0 со штрафных), сделал 1 ассист, а также совершил 2 подбора. Коэффициент полезности украинца в этом матче -2.

НБА. Регулярный чемпионат.

25 октября.

Детройт – Кливленд 110:103 (30:27, 28:23, 22:18, 30:35)

Детройт: Гриффин (26 + 10 подборов + 6 потерь), Драммонд (26 + 22 подбора + 5 потерь), Джексон (16), Джонсон (7), Буллок (5 + 6 передач) – старт; Смит (10), Гэллоуэй (8), Кеннард (8), Робинсон (2), Пачулия (2), Браун (0).

Кливленд: Джордж Хилл (15), Худ (10), Томпсон (6), Фрай (5), Осман (3) – старт; Корвер (21), Кларксон (18), Секстон (14), Нэнс (11), Джей Ар Смит (0).

Орландо – Портленд 114:128 (22:33, 26:25, 36:33, 30:37)

Орландо: Вучевич (24 + 11 подборов), Фурнье (17 + 6 передач), Гордон (17), Айзек (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Огастин (9) – старт; Росс (21), Бамба (8 + 7 подборов), Симмонс (6), Грант (2).

Портленд: Лиллард (41 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (22), Нуркич (18 + 10 подборов), Амину (4 + 15 подборов), Лэйман (3) – старт; Коллинз (17), Сет Карри (11), Тернер (8 + 7 передач), Стаускас (4), Харклесс (0), Ленард (0).

Оклахома-Сити – Бостон 95:101 (22:16, 28:18, 23:40, 22:27)

Оклахома-Сити: Джордж (22 + 8 подборов), Уэстбрук (13 + 15 подборов + 8 передач + 5 потерь), Адамс (12), Грант (10), Фергюсон (2) – старт; Шредер (10 + 6 передач), Паттерсон (7 + 7 подборов), Ноэл (7), Абринес (6), Диалло (6).

Бостон: Тейтум (24), Хорфорд (19 + 9 подборов), Ирвинг (15), Браун (6), Хэйворд (5 + 7 подборов) – старт; М-с Моррис (21 + 10 подборов), Розир (4), Тайс (4), Смарт (2), Оджелей (1).

Лейкерс – Денвер 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25)

Лейкерс: Джеймс (28 + 11 подборов + 11 передач), Кузма (22), Макги (21 + 7 подборов), Болл (12 + 8 передач + 5 перехватов), Харт (12) – старт; Стивенсон (12), Колдуэлл-Поуп (8), Михайлюк (4), Уильямс (2), Бизли (0).

Денвер: Йокич (24 + 11 подборов + 6 потерь), Мюррэй (22 + 10 подборов), Харрис (13), Миллсэп (6), Крэйг (2) – старт; Моррис (20 + 7 передач), Лайлс (11), Пламли (10), Бизли (4), Эрнангомес (2).