Одесса одержала четвертую победу на старте сезона баскетбольной Суперлиги

Одесситы победили Николаев со счетом 71:62.

В Одессе состоялся очередной матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором хозяева площадки принимали Николаев.

Игра завершилась со счетом 71:62 в пользу Одессы, сообщает официальный сайт соревнований.

После равной первой четверти одесситы сумели сделать рывок во второй десятиминутке. Хозяева лучше атаковали с игры и действовали более разнообразно в нападении. Проведя результативный отрезок во второй части второй четверти, команда Олега Юшкина получила 12-очковое преимущество перед большим перерывом. Не помешали хозяевам и 10 потерь, ведь николаевцы ошибались еще больше, потеряв мяч лишь за первую половину 13 раз. Также надо отметить широкую ротацию обоих коллективов – и Юшкин, и Черний уже за первую половину выпустили на площадку по 11 игроков.

После равной игры на старте второй половины одесситы отправили Николаев в нокдаун во второй части третьей десятиминутки. Помогли меткие трехочковые Прокопенко, который, выйдя в старте, провел свой лучший матч в текущем сезоне, реализовав 4 из 5 дальних попыток.

Несмотря на то, что отставание Николаева перед заключительной четвертью составляло 16 очков, подопечные Виталия Черния не сложили оружие и сделали несколько попыток вернуться к игре. Гости усилиями бігменів Адедирана и Анікієнка, и активной игре Попова выиграли четверть +7, в течение которой сократили отставание до 6 очков, но на большее “корабелов” не хватило – полноценного камбэка не получилось. Одесса одержала победу, выиграв свой четвертый матч из пяти на старте сезона. У Николаева сейчас 2 победы в 5 матчах.

Кроме Прокопенко, который завершил матч с 16 очками в активе, у хозяев можно отметить лидера Александра Беликова, который к 13 очкам добавил 5 подборов, 4 перехвата и 2 передачи (РЕ +20). У гостей удачно со скамейки в игру вошел Сергей Попов, который набрал 16 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи (РЕ +20).

Свою следующую игру одесситы также проведут дома - 27 октября сыграют против Запорожья, а Николаев в этот же день сыграет в гостях против Химика.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Одесса, СК Одесса

Одесса – Николаев 71:62 (15:14, 23:12, 20:16, 13:20)

Одесса: Прокопенко 16, Беликов 13 + 5 подборов + 4 перехвата, Хелманіс 8 – 3 потери, Вітолс 7 + 8 передач, Тищенко 2 + 6 подборов – 3 потери – старт, Щепкин 10 + 3 подбора + 2 перехвата, Пустозвонов 6 + 3 пережачі, Шеляков 4 + 5 подбора, Кривич 3, Ткачук 2 + 2 передачи, Новиков 0

Николаев: Аникиенко 10 + 3 подбора, Зотов 8 + 8 подборов + 6 передач – 3 потери, Онуфриев 7, Жуковский 5 – 3 потери – старт, Попов 16 + 6 подборов + 4 передачи, Адедиран 9 + 6 подборов, Приймак 4, Тонченко 3, Хохоник 0, Бобров 0