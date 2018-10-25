Запорожье на выезде победил Химик и закрепился на первом месте баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 95:87.

Южненский Химик принимал Запорожье в рамках четвертого тура регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

В первой четверти гости продемонстрировали фантастическую игру в нападении, реализовав 4/5 трехочковых при 73% бросков с игры. Команда Валерия Плеханова набрала 32 балла за четверть, на что Химик ответил лишь 19 очками, сообщает официальный сайт соревнований.

Во второй десятиминутке хозяева сумели наладить игру в защите, пропустив лишь 14 очков, и продолжили атаковать на своем уровне, сократив отставание перед большим перерывом до 9 баллов. Отдельно нужно отметить большой объем брака у обеих команд: за первую половину соперники допустили 20 потерь на два коллектива – по 10 на каждый. Что касается персоналий, то в первой половине лучшим стал Малик Трент, который выйдя со скамейки, принес своей команде 13 очков при 83% реализации бросков с игры.

В третьей четверти игра стала быстрее: команды начали менее играть позиционно, сделав акцент на быстрые отрывы и игру один в один. Южненцы начали вторую половину с рывка, усилиями Джонса и Павлова сократив отставание до 2 очков, однако запорожцы сумели удержать преимущество перед заключительной четвертью. От максимальных в этом матче 13 очков преимущества у команды Плеханова осталось лишь 4 очка отрыва.

Но решающая четвертая четверть пошла не по плану хозяев. Южненцы сделали серию промахов в то время как американцы продолжали понемногу тянуть Запорожье. Завершилось это тем, что преимущество гостей вновь достигло двузначной отметки.

Попытки южненцев сократить отставание гости тушили трехочковыми попаданиям Мироненко и Кондракова, а очередной перфоманс от Трента расставил в этом матче все по своим местам. Запорожье лидировало в счете на протяжении 40 минут игры, одержав свою пятую победу в сезоне – 95:87.

Лучшим в этой игре стал американский защитник Запорожья Малик Трент, который, выйдя со скамейки, за 28 минут набрал 30 очков, сделал 6 перехватов, 5 передач и 4 подбора (РЭ – 35).

Свой следующий матч "Химик" проведет в субботу, 27 октября, дома против Николаева, а Запорожье в этот же день на выезде будет противостоять Одессе.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Южный, СК Олимп

Химик – Запорожье 87:95 (19:32, 18:14, 21:16, 29:33)

Химик: Павлов 21 + 4 подбора + 3 передачи – 3 потери, Рябчук 10 + 3 передачи, Эдвин 8 + 4 подбора – 5 потерь, Войналович 3, Антипов 2 + 4 подбора – старт, Джонс 23 + 4 подбора, Сидоров 10 + 8 передач – 3 потери, Мадбчевський 10 + 4 передачи, Ковалев 0

Запорожье: Мироненко 17, Хилл 16 + 7 подборов, Холтон 10 + 6 передач, Кондраков 8, Буц 7 – старт, Трент 30 + 6 перехватов + 5 передач + 4 подбора – 6 потерь, Анисимов 6, Овдеєнко 1, Теряник 0