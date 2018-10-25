Михайлюк набрал первые очки в НБА, 7 очков Леня помогли Атланте победить Даллас

Состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

Украинский легкий форвард «Лейкерс» Святослав Михайлюк провел второй матч за новую команду в регулярном чемпионате НБА.

Клуб украинца обыграл «Финикс» – 131:113. Это первая победа «Лейкерс» в стартовых четырех матчах.

Михайлюк провел на паркете чуть более 22 минут. За это время 21-летний форвард набрал 4 очка, сделал 2 ассиста, совершил 2 перехвата и 1 потерю. Это первые набранные очки Михайлюка в регулярном чемпионате НБА.

Еще один украинец Алексей Лень провел очередной поединок регулярного чемпионата НБА, в котором его "Атланта" встречалась с "Далласом".

Украинец набрал 7 очков (3/10 с игры, 1/3 трехочковые), сделал 7 подборов, 3 ассиста, 3 блока, а также совершил 1 потерю и 4 фола. Всего он провел на площадке 27:51 минут. Встреча завершилась со счетом 111:104 в пользу "Хоукс".

Атланта – Даллас 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

Атланта: Бэйзмор (32 + 7 передач), Принс (24), Янг (17 + 5 потерь), Лень (7 + 7 подборов), Картер (6) – старт; Бембри (11 + 16 подборов), Спеллмен (4), Лин (3), Хертер (3), Дедмон (3), Пойтресс (1).

Даллас: Мэттьюз (23), Дончич (21 + 9 подборов), Смит (16 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джордан (11 + 16 подборов), Финни-Смит (5) – старт; Клебер (11), Пауэлл (8), Брансон (6), Бареа (3 + 9 передач), Брокхофф (0).

Кливленд – Бруклин 86:102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

Кливленд: Лав (14 + 11 подборов), Худ (10), Осман (8), Джордж Хилл (7), Томпсон (2 + 11 подборов) – старт; Кларксон (14), Секстон (14), Джей Ар Смит (7), Деккер (4), Нэнс (4), Корвер (2), Нваба (0), Жижич (0).

Бруклин: Расселл (18 + 8 передач), Харрис (16), Дадли (12), Леверт (10), Аллен (10 + 8 подборов) – старт; Дэвис (10 + 10 подборов), Динуидди (8), Напьер (8), Холлис-Джефферсон (8 + 8 подборов), Муса (2), Крэбб (0), Пинсон (0), Фарид (0).

Майами – Нью-Йорк 110:87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

Майами: Уайтсайд (22 + 14 подборов), Ричардсон (21 + 8 подборов), Макгрудер (19), Драгич (13), Олиник (11 + 6 передач) – старт; Джонсон (10), Уэйд (7), Адебайо (4), Робинсон (3), Хаслем (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (14), Ниликина (9), Кантер (8), Томас (6), Берк (3) – старт; Дотсон (20 + 10 подборов), Хезонья (13), Вонле (6 + 9 подборов), Трир (4), Робинсон (4), Бэйкер (0), Корнет (0).

Торонто – Миннесота 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31)

Торонто: Ленард (35), Ибака (15 + 7 подборов), Лаури (13 + 10 передач + 6 потерь), Сиакам (9), Грин (6) – старт; Валанчюнас (16 + 9 подборов), Пауэлл (10), Ануноби (6), Браун (2), Райт (0), Майлз (0).

Миннесота: Батлер (23 + 6 перехватов), Таунс (14 + 8 подборов), Гибсон (13), Тиг (12 + 9 передач), Окоги (10 + 11 подборов) – старт; Роуз (16), Толливер (11), Дженг (4), Джонс (2).

Чикаго – Шарлотт 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

Чикаго: Лавин (32), Пэйн (21), Холидэй (7), Картер (6 + 7 подборов), Портис (4 + 7 подборов) – старт; Паркер (11 + 9 подборов), Арчидиаконо (10), Фелисио (9), Хатчисон (8), Блэйкни (4).

Шарлотт: Уокер (23 + 6 передач), Зеллер (14), Батюм (13), Лэмб (12), Марв. Уильямс (11 + 8 подборов) – старт; Паркер (10), Монк (9), Эрнангомес (7), Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (5).

Хьюстон – Юта 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

Хьюстон: Харден (29 + 7 передач + 7 потерь), Гордон (11), Капела (10 + 12 подборов + 5 потерь), Картер-Уильямс (7), Такер (6 + 7 перехватов) – старт; Энтони (22 + 7 подборов), Грин (4), Хартенштайн (0), Кларк (0).

Юта: Митчелл (38 + 7 передач), Гобер (12 + 13 подборов), Инглс (11), Фэйворс (8 + 8 подборов), Рубио (4 + 6 передач + 6 потерь) – старт; Экзам (9), Краудер (9), Беркс (5), Ньянг (2), О'Нил (2), Аллен (0), Удох (0).

Сан-Антонио – Индиана 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

Сан-Антонио: Дерозан (18), Форбс (15), Олдридж (15 + 13 подборов), Гэй (11 + 10 подборов), Пелтль (2) – старт; Белинелли (16), Бертанс (7), Пау Газоль (4), Пондекстер (2), Каннингем (2), Юбэнкс (2), Мету (2), Миллс (0).

Индиана: Оладипо (21 + 9 передач), Янг (14), Тернер (10), Богданович (7), Коллисон (5) – старт; Эванс (19), Сабонис (16 + 10 подборов), Джозеф (12), Макдермотт (10), О’Куинн (2), Холидэй (0), Самнер (0), Лиф (0).

Милуоки – Филадельфия 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)

Милуоки: Адетокумбо (32 + 18 подборов + 10 передач + 5 потерь), Миддлтон (25), Лопес (21), Бледсоу (18 + 8 подборов), Брогдон (9) – старт; Снелл (8), Дивинченцо (5), Ильясова (3), Хенсон (2).

Филадельфия: Эмбиид (30 + 19 подборов + 6 передач), Шарич (15 + 7 подборов), Симмонс (14 + 13 подборов + 11 передач), Ковингтон (8), Фульц (5) – старт; Редик (19 + 6 передач), Мускала (8), Шэмет (3), Макконнелл (2), Коркмаз (2), Джонсон (2).

Финикс – Лейкерс 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

«Финикс Санс»: Букер (23 + 7 подборов + 7 передач), Эйтон (22 + 11 подборов), Ариза (14), Андерсон (9), Кэнан (4) - старт; Холмс (0), Уоррен (10), Бриджес (2), Джексон (10), Чендлер (14 + 11 подборов), Кроуфорд (5)

«Лос-Анджелес Лэйкерс»: МакГи (20 + 4 блокшотов), Джеймс (19 + 7 подборов + 10 передач), Кузма (17), Харт (15), Болл (12 + 7 подборов) - старт; Уильямс (7), Михайлюк (4), Зубац (0), Стивенсон (23 + 8 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (14)

Сакраменто – Мемфис 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21)

«Сакраменто Кингз»: Хилд (23 + 7 подборов), Фокс (21 + 8 подборов), Коули-Стайн (15 + 10 подборов), Бьелица (11 + 11 подборов), Джексон (7 + 11 подборов) - старт; Бэгли (13), Джилес (2), Мэйсон (5), Феррелл (0), МакЛемор (0)

«Мемфис Гриззлис»: Конли (27), Джексон (14 + 7 подборов + 6 фолов), Селден (13), Газоль (10 + 10 подборов), Мак (7), Брукс (6)Андерсон (5 + 9 подборов), Каспи (5), Темпл (3), Брукс (2)

Голден Стэйт – Вашингтон 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри (51), Дюрэнт (30 + 8 подборов + 7 передач), Томпсон (19), Джонс (5), Грин (5 + 12 передач - 5 потерь) - старт; Белл (8), Жеребко (5), Луни (2), МакКинни (0), Кук (7), Ливингстон (8 + 7 подборов), Эванс (2), Игудала (2)

«Вашингтон Уизардс»: Бил (23), Моррис (14), Уолл (13), Портер (12), Смит (4) - старт; Убре (17), Браун мл. (4), Грин (10), Брайант (6), Риверс (9), Саторански (8), МакРэй (4)