Днепр и Черкасские Мавпы вновь проиграли в групповом турнире Кубка Европы ФИБА

"Днепр" не справился дома с греческим "Арисом", а "Мавпы" были разгромлены датским "Баккеном".

Завершились два поединка первого группового этапа Кубка ФИБА-Европа с участием украинских баскетбольных клубов.

«Днепр» не справился дома с греческим «Арисом», проиграв со счетом 51:55 во втором матче группового раунда Кубка Европы FIBA. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Дениса Журавлева успешно стартовала, создав гандикап в 7 очков, но уже во второй и третьей четвертях гости активизировались и сократили разрыв до 2-х пунктов. В решающей же десятиминутке «Днепр» не выдержал прессинга гостей, проиграв 7:13. Таким образом днепряне потерпели второе поражение кряду в еврокубке и впервые – дома.

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Самым результативным игроком в составе «Днепра» был Максим Закурдаев, набравший 17 очков, а также сделавший 7 подборов.

Напомним, что в предыдущем поединке команда Журавлева на выезде уступила болгарскому «Левски» (65:83).

«Черкасские Мавпы» разгромно уступили датскому «Баккену» – 77:106 - во втором матче группового раунда Кубка Европы FIBA.

Подопечные Максима Михельсона уже в первой четверти отдали инициативу соперникам на паркете, а в следующих десятиминутках преимущество гостей в счете лишь увеличивалось. В концовке матча оно составило 29 пунктов.

Самым результативным игроком в составе «Мавп» стал Руслан Отверченко, который набрал 20 очков и сделал 9 подборов и 6 передач.

«Днепр» – «Арис» (Греция) – 51:55

Турнирная таблица группы G после 2-го тура:

1. «Левски» – 4 очка

2. «Катая» – 3

3. «Арис» – 3

4. «Днепр» – 2

«Черкасские Мавпы» – «Баккен» (Дания) – 77:106

Турнирная таблица группы E после 1-го тура:

1. «Баккен» – 4 очка

2. «Приштина» – 4

3. «Черкасские Мавпы» – 2

4. «Стяуа» – 2

Во второй групповой этап выйдут две лучшие команды из группы.