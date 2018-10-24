Киев-Баскет одержал волевую победу над Политехником в Суперлиге

Четвертый тур баскетбольной Суперлиги стартовал встречей в Харькове.

В первом матче четвертого тура баскетбольной Суперлиги Пари-Матч харьковский Политехник принимал столичный Киев-Баскет.

Как сообщает официальный сайт соревнований, первую половину встречи можно четко разделить на две части. В первой четверти киевляне завладели преимуществом, демонстрируя почти безошибочную игру в нападении, квинтэссенцией которой стали 3 из 3 Крутоуса с дальнего расстояния и 85% реализации бросков со средней дистанции.

Хозяева начинали вторую десятиминутку с отставанием -6, но нивелировали его благодаря убийственному рывку 20:4. Команда Владимира Коваля даже получила двузначное преимущество, однако удержать его до большого перерыва не сумела. Киев-Баскет проснулся и, ответив мини-рывком 9:3, сумел сократить отставание под конец второй четверти.

В первой части третьей десятиминутки харьковчане продолжали контролировать ход игры, но на экваторе четверти Киев-Баскету удался рывок, благодаря которому подопечные Евгения Мурзина выровняли положение и даже получили одно очко преимущества перед заключительной четвертью.

Решающим фактором в игре стало то, что после большого перерыва киевлянам удалось изменить свою игру в защите. За 20 минут гости пропустили всего 26 очков, что стало ключом к победе в этом матче. Харьковчане могли спасти игру, но при “-3” за минуту до окончания игры Роман Козлов допустил потерю, киевляне реализовали свои броски со штрафной линии и довели матч до победы – 74:68.

Лучшими в этом матче стали Грег Мангано, который к 16 очкам добавил 8 подборов и 7 передач (РЭ +25) и Павел Крутоус, в активе которого 21 очко и 2 перехвата (РЭ +16).

У харьковчан можно выделить Джавана Дэвиса, который набрал 18 очков и сделал 9 подборов, но 9 потерь американского легионера, одна из которых пришлась на последнюю минуту матча, несколько портят впечатление от его выступления.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Политехник - Киев-Баскет 68:74 (19:25, 23:13, 11:16: 15:20)

Политехник: Дэвис 18 + 9 подборов – 9 потерь, Натесан Гокул 16, Козлов 9 + 4 подбора + 3 передачи), Рочняк 7 + 5 подборов, Вуйович 0 – старт, Картер 10 + 7 подборов, Чугунов 8, Кузнецов 0

Киев-Баскет: Крутоус 21, Мангано 16 + 8 подборов + 7 передач, Сандул 6, Луценко 0, Горобченко 0 + 3 перехвата – старт, Крик 13 + 5 подборов, Петров 9 + 6 подборов + 4 передачи + 2 перехвата – 3 потери, Носков 7, Подковыров 2, Челован 0