Украинский легионер НБА Лэнь травмировался и может пропустить несколько матчей

Игрок получил травму локтя левой руки.

Центровой «Атланта Хоукс» Алексей Лэнь получил травму левого локтя, сообщает пресс-служба клуба.

Участие украинского баскетболиста в следующем матче чемпионата НБА против «Даллас Маверикс» под вопросом, отмечает Sport.ua.

Также в матче могут не сыграть Джон Коллинз, Дуэйн Дедмон, Джастин Андерсон и Даниэл Хэмилтон.

Как сообщал УНИАН, Алексей Лэнь успел оформить первый дабл-дабл в составе «Атланты» и помог команде обыграть «Кливленд».