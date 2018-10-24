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Украинский легионер НБА Лэнь травмировался и может пропустить несколько матчей

13:58, 24 октября 2018
Баскетбол
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Атланта Алексея Леня проиграла второй матч подряд чемпионата НБА / Reuters

Участие украинского баскетболиста в следующем матче чемпионата НБА против «Даллас Маверикс» под вопросом, отмечает Sport.ua.

Также в матче могут не сыграть Джон Коллинз, Дуэйн Дедмон, Джастин Андерсон и Даниэл Хэмилтон.

Как сообщал УНИАН, Алексей Лэнь успел оформить первый дабл-дабл в составе «Атланты» и помог команде обыграть «Кливленд».

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Теги: #НБА#Алексей Лень#Атланта Хоукс