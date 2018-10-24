Детройт обыграл Филадельфию в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 133:132.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в самом результативном из которых "Детройт Пистонз" обыграли "Филадельфию 76".

Игра завершилась со счетом 133:132, сообщает официальный сайт лиги.

Гроссмейстерский результат в этой игре показал Блейк Гриффин, на счету которого 50 очков. Ни один из его партнеров не смог показать даже и половины его результата - 25 баллов. А более 20 очков набрали лишь два партнера по команде - Джексон и Смит.

У Филадельфии явного лидера не было - сразу два игрока набрали более 30 очков. У Джоэля Эмбида на счету 33 балла, а у Джи-Джей Реддика - 30 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

23 октября.

Детройт – Филадельфия 133:132 OT (27:28, 34:36, 26:30, 33:26, 13:12)

Детройт: Гриффин (50 + 14 подборов + 6 передач), Джексон (23), Буллок (17), Драммонд (14 + 16 подборов + 5 потерь), Джонсон (0) – старт; Смит (21), Гэллоуэй (4), Кеннард (2), Пачулия (2).

Филадельфия: Эмбиид (33 + 11 подборов + 7 передач), Ковингтон (16 + 8 подборов), Шарич (14 + 8 подборов), Фульц (13), Шэмет (5) – старт; Редик (30 + 6 передач), Макконнелл (10 + 8 передач), Джонсон (6), Мускала (5).

Новый Орлеан – Клипперс 116:109 (27:26, 32:36, 32:22, 25:25)

Новый Орлеан: Дэвис (34 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Пэйтон (20 + 6 передач), Миротич (18 + 12 подборов), Мур (14), Холидэй (8 + 9 передач) – старт; Рэндл (18), Миллер (2), Хилл (2), Кларк (0).

Клипперс: Харрис (26 + 9 подборов), Галлинари (24), Беверли (12 + 10 подборов + 8 передач), Брэдли (2), Гортат (0) – старт; Уильямс (17), Харрелл (12), Гилджес-Александер (9), Мба а Муте (5), Скотт (2), Уоллес (0), Марьянович (0).

Денвер – Сакраменто 126:112 (33:26, 35:29, 37:26, 21:31)

Денвер: Мюррэй (19), Харрис (18), Миллсэп (15), Йокич (14 + 12 подборов + 6 передач), Крэйг (7) – старт; Лайлс (12), Моррис (11 + 7 передач), Бизли (11), Пламли (11 + 7 подборов), Эрнангомес (5 + 9 подборов), Лайдон (2), Акун-Перселл (1), Уэлш (0).

Сакраменто: Шамперт (12), Коули-Стайн (11), Бьелица (10), Фокс (6), Хилд (5) – старт; Бэгли (20 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Джексон (17), Мэйсон (14 + 7 передач), Феррелл (11), Маклемор (6), Лабиссьер (0), Джайлз (0).