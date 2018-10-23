Украинец Михайлюк провел первый официальный матч в НБА в составе Лейкерс

Наш спортсмен провел на площадке 16 минут 38 секунд и не набрал ни одного очка.

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации ссотоялись девять матчей, в одном из которых в составе Лос-Анджелес Лейкерс провел первую официальную игру в НБА украинский легионер Святослав Михайлюк.

Игрок провел на площадке 16 минут 38 секунд, не набрал ни одного очка, а его команда проиграла Сан-Антонио Сперз с минимальной разницей - 142:143, сообщает официальный сайт лиги.

Украинец сделал 3 ассиста, 2 подбора, а также совершил 2 потери и 2 фола. Также наш игрок дважды бросал двухочковые и столько же трехочковые, но не смог их реализовать. Показатель полезности составил +12 – второй лучший результат в команде после Лэнса Стивенсона (+17).

НБА. Регулярный чемпионат.

22 октября.

Бостон – Орландо 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18)

Бостон: Ирвинг (22 + 8 подборов), Хорфорд (15), Хэйворд (11), Тейтум (7 + 10 подборов), Браун (5) – старт; Смарт (9), М-с Моррис (7 + 7 подборов), Тайс (7), Розир (5), Оджелей (2), Ябуселе (0), Уильямс (0).

Орландо: Вучевич (24 + 12 подборов), Айзек (18 + 12 подборов), Фурнье (14 + 10 передач), Гордон (13), Огастин (10 + 10 передач) – старт; Росс (6), Грант (4), Симмонс (4), Бамба (0).

Торонто – Шарлотт 127:106 (31:22, 31:25, 35:32, 30:27)

Торонто: Ленард (22), Лаури (16 + 14 передач), Грин (16), Ибака (15 + 8 подборов), Сиакам (4) – старт; Валанчюнас (17 + 10 подборов), Пауэлл (9), Ванвлит (8), Майлз (8), Ануноби (5), Ричардсон (3), Браун (2), Монро (2).

Шарлотт: Уокер (26), Лэмб (16), Батюм (13), Марв. Уильямс (4), Зеллер (2) – старт; Эрнангомес (11), Монк (10), Паркер (6), Кидд-Гилкрист (6), Бриджес (6), Бийомбо (4), Камински (2), Грэм (0).

Милуоки – Нью-Йорк 124:113 (33:29, 38:23, 17:35, 36:26)

Милуоки: Адетокумбо (31 + 15 подборов), Миддлтон (30 + 7 подборов), Бледсоу (16 + 13 передач), Лопес (13), Брогдон (11) – старт; Ильясова (10 + 8 подборов), Хенсон (9 + 9 подборов), Снелл (3), Дивинченцо (1).

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Берк (19), Кантер (14 + 13 подборов), Ниликина (5), Томас (4) – старт; Хезонья (18), Дотсон (14 + 8 подборов), Вонле (11), Трир (4), Бэйкер (0).

Миннесота – Индиана 101:91 (25:28, 25:21, 22:24, 29:18)

Миннесота: Батлер (20), Таунс (17 + 15 подборов), Гибсон (13 + 7 подборов), Тиг (6 + 10 передач), Уиггинс (2) – старт; Окоги (12), Роуз (11), Дженг (9 + 7 подборов), Джонс (8), Толливер (3).

Индиана: Оладипо (20 + 7 подборов), Богданович (20), Тернер (16), Янг (9), Коллисон (5 + 6 передач) – старт; Сабонис (8 + 7 подборов), Джозеф (7), О’Куинн (4), Эванс (2), Макдермотт (0).

Даллас – Чикаго 115:109 (31:28, 28:33, 29:23, 27:25)

Даллас: Мэттьюз (20), Дончич (19 + 6 передач), Джордан (18 + 16 подборов), Финни-Смит (12), Смит (7) – старт; Пауэлл (12), Клебер (12), Бареа (9), Брансон (6), Брокхофф (0).

Чикаго: Лавин (34 + 5 потерь), Холидэй (16), Портис (12 + 8 подборов), Данн (9 + 7 передач), Картер (4 + 9 подборов) – старт; Паркер (20), Пэйн (6), Блэйкни (3), Хатчисон (3), Лопес (2).

Портленд – Вашингтон 124:125 OT (32:28, 30:34, 15:16, 34:33, 13:14)

Портленд: Лиллард (29 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Нуркич (22 + 18 подборов), Амину (16 + 15 подборов), Макколлум (13), Лэйман (4) – старт; Стаускас (15 + 8 подборов), Тернер (10 + 7 подборов), Коллинз (7), Харклесс (5), Сет Карри (3).

Вашингтон: М-ф Моррис (28 + 9 подборов), Бил (25 + 8 подборов + 7 передач), Уолл (16 + 9 передач), Портер (16 + 10 подборов), Маинми (0) – старт; Убре (22), Грин (12), Риверс (3), Смит (3), Саторански (0).

Голден Стэйт – Финикс 123:103 (32:23, 38:24, 36:34, 17:22)

Голден Стэйт: Карри (29 + 8 передач), Дюрэнт (22), Томпсон (16), Джонс (13), Грин (5 + 8 передач) – старт; Жеребко (13), Маккинни (10 + 7 подборов), Кук (8), Луни (5), Эванс (2), Ли (0), Игудала (0), Белл (0).

Финикс: Букер (28 + 6 передач + 9 потерь), Эйтон (20 + 14 подборов), Кэнан (7), Ариза (6), Андерсон (3) – старт; Уоррен (27), Бриджес (5), Джексон (3), Холмс (2), Чендлер (2), Мелтон (0), Кроуфорд (0), Бендер (0).

Юта – Мемфис 84:92 (22:19, 24:28, 17:23, 21:22)

Юта: Митчелл (14 + 6 потерь), Гобер (11 + 12 подборов), Инглс (9 + 8 подборов), Фэйворс (8 + 7 подборов), Рубио (6) – старт; Краудер (15 + 8 подборов), Аллен (7), О'Нил (7), Экзам (4), Ньянг (3), Беркс (0).

Мемфис: Конли (23 + 7 подборов), Марк Газоль (18 + 13 подборов), Джексон (11 + 7 подборов), Темпл (6), Парсонс (0) – старт; Мэк (12), Селден (7), Д.Брукс (7), Андерсон (4), Каспи (4), М.Брукс (0).

Лейкерс – Сан-Антонио 142:143 OT (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15)

Лейкерс: Кузма (37 + 8 подборов), Джеймс (32 + 8 подборов + 14 передач + 5 потерь), Макги (16 + 8 подборов), Болл (14 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (4) – старт; Харт (20 + 10 подборов), Стивенсон (8), Уильямс (8), Бизли (3), Михайлюк(0), Зубац (0).

Сан-Антонио: Олдридж (37 + 10 подборов), Дерозан (32 + 8 подборов + 14 передач), Форбс (16), Гэй (16), Каннингем (3 + 12 подборов) – старт; Белинелли (15), Миллс (12), Пау Газоль (9), Бертанс (3).