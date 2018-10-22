Украинец Лень сделал первый дабл-дабл за Атланту в чемпионате НБА (видео)

Украинский центровой Алексей Лень набрал 16 очков и помог «Атланте» обыграть «Кливленд».

Украинский центровой «Атланты» Алексей Лень сделал первый дабл-дабл за новую команду. В матче с «Кливлендом» (133:111) он провел на площадке 32 минуты, набрал 16 очков, совершил 11 подборов, 4 ассиста, 4 блок-шота, а также одну потерю и три фола.

Лень реализовал 7 из 12 двухочковых (58.3%), 0 из 1 трехочковых, а также 2 из 2-х штрафных броска. Показатель полезности украинца составил +19 – это лучший результат в команде вместе с Трэем Янгом, сообщает официальный сайт турнира.

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» 111:133 (34:24, 26:40, 26:28, 25:41)

«Кливленд Кавальерс»: Кларксон - 19, Лав - 16, Хилл - 16, Худ - 13, Осман - 12, Томпсон - 11, Нэнс - 9, Деккер - 7, Секстон - 4, Жижич - 4, Смит, Фрай, Холланд, Нваба, Престон, Корвер

«Атланта Хоукс»: Янг - 35, Бэйзмор - 23, Спеллмен - 17, Лень - 16, Принс - 14, Бембри - 13, Хаертер - 9, Картер - 3, Пойтресс - 3, Адамс, Лин, Дорси, Дедмон, Пламли, Коллинс, Хэмилтон, Андерсон

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» 120:131 (32:34, 24:34, 34:29, 30:34)

«Оклахома-Сити Тандер»: Уэстбрук - 32, Джордж - 29, Шрёдер - 14, Диалло - 11, Адамс - 10, Грант - 7, Ноэль - 6, Бертон - 5, Паттерсон - 4, Фергюсон - 2, Фелтон, Луваву-Кабарро, Абринес, Надер, Роберсон, Дэвис

«Сакраменто Кингз»: Шамперт - 26, Фокс - 22, Хилд - 17, Коли-Стайн - 13, Бэгли III - 13, Бьелица - 12, Джексон - 11, Феррелл - 9, Джайлс - 8, Лябисье, Богданович, Мейсон, Маклемор, Габриэль, Куфос, Рэндольф

«Денвер Наггетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» 100:98 (17:25, 30:24, 33:21, 20:28)

«Денвер Наггетс»: Харрис - 28, Йокич - 23, Пламли - 11, Моррис - 9, Эрнангомес - 8, Лайлз - 6, Крэйг - 5, Миллсэп - 5, Маррей - 3, Бисли - 2, Томас, Акун-Пёрселл, Лайдон, Портер, Вандербилт, Бартон, Уэлш

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри - 30, Дюрант - 20, Томпсон - 15, Луни - 10, Джонс - 8, Йеребко - 5, Игуодала - 4, Грин - 4, Белл - 2, Казинс, Ли, Кук, Маккинни, Дерриксон, Ливингстон

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Хьюстон Рокетс» 115:112 (29:24, 25:29, 39:31, 22:28)

«Лос-Анджелес Клипперс»: Харрис - 23, Галлинари - 20, Харрелл - 17, Жильжо-Александер - 12, Л. Уильямс - 12, Мба-а-Муте - 8, Гортат - 8, Беверли - 4, Марьянович - 4, Брэдли - 4, Скотт - 3, Мотли, Робинсон, Уоллес, Дельгадо, Теодосич, Торнвелл

«Хьюстон Рокетс»: Харден - 31, Капела - 23, Гордон - 21, Грин - 11, Энтони - 9, Эннис - 6, Хартенштайн - 6, Такер - 3, Картер-Уильямс - 2, Крисс, Найт, Пол, Кларк, Ци, Эдвардс, Илариу