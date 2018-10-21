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Запорожье разгромило Политехник и вышло в лидеры баскетбольной Суперлиги

16:26, 21 октября 2018
Баскетбол
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Запорожье - Политехник / fbu.ua

Уже после первой четверти хозяева завладели комфортным преимуществом «+17». В следующей десятиминутке подопечные Владимира Коваля немного сократили отставание, однако в третьей и четвертых четвертях на паркете вновь доминировала команда Валерия Плеханова, которая в итоге пробила сотню, сообщает сайт ФБУ.

Эта победа стала третьей кряду для «Запорожья» и позволила команде из одноименного города подняться на первое место в турнирной таблице. В свою очередь «Политехник» в новом сезоне Суперлиги еще не побеждал, потерпев поражение в пятом матче кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Запорожье» – «Политехник» 104:77 (31:14, 19:24, 31:23, 23:16)

В другом матче тура "Николаев" сенсационно переиграл "Днепр"

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Теги: #баскетбол Суперлига