Запорожье разгромило Политехник и вышло в лидеры баскетбольной Суперлиги

"Запорожье" преодолело планку в 100 очков в поединке.

«Запорожье» в родных стенах разгромило «Политехник» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги.

Уже после первой четверти хозяева завладели комфортным преимуществом «+17». В следующей десятиминутке подопечные Владимира Коваля немного сократили отставание, однако в третьей и четвертых четвертях на паркете вновь доминировала команда Валерия Плеханова, которая в итоге пробила сотню, сообщает сайт ФБУ.

Эта победа стала третьей кряду для «Запорожья» и позволила команде из одноименного города подняться на первое место в турнирной таблице. В свою очередь «Политехник» в новом сезоне Суперлиги еще не побеждал, потерпев поражение в пятом матче кряду.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Запорожье» – «Политехник» 104:77 (31:14, 19:24, 31:23, 23:16)

В другом матче тура "Николаев" сенсационно переиграл "Днепр".