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Николаев сенсационно обыграл Днепр в баскетбольной Суперлиге

19:17, 21 октября 2018
Баскетбол
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"Николаев" сенсационно обыграл "Днепр" / fbu.ua

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Илья Жуковский, который набрал 21 очко. У «Днепра» 16-ю набранными баллами отметился Станислав Тимофеенко, сообщает официальный сайт соревнований.

Это поражение стало вторым подряд для «Днепра» в рамках внутреннего первенства. В свою очередь «Николаев» добыл вторую подряд победу.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» — «Днепр» 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14).

В другом матче тура «Запорожье» разгромило «Политехник».

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Теги: #баскетбол Суперлига