Николаев сенсационно обыграл Днепр в баскетбольной Суперлиге

Это поражение стало вторым подряд для "Днепра" в рамках внутреннего первенства.

БК "Николаев" на своей площадке обыграл "Днепр в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Илья Жуковский, который набрал 21 очко. У «Днепра» 16-ю набранными баллами отметился Станислав Тимофеенко, сообщает официальный сайт соревнований. Это поражение стало вторым подряд для «Днепра» в рамках внутреннего первенства. В свою очередь «Николаев» добыл вторую подряд победу. Суперлига. Регулярный чемпионат: «Николаев» — «Днепр» 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14). В другом матче тура «Запорожье» разгромило «Политехник».

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