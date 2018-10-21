Николаев сенсационно обыграл Днепр в баскетбольной Суперлиге
19:17, 21 октября 2018Баскетбол
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Это поражение стало вторым подряд для "Днепра" в рамках внутреннего первенства.
"Николаев" сенсационно обыграл "Днепр" / fbu.ua
БК "Николаев" на своей площадке обыграл "Днепр в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Илья Жуковский, который набрал 21 очко. У «Днепра» 16-ю набранными баллами отметился Станислав Тимофеенко, сообщает официальный сайт соревнований.
Это поражение стало вторым подряд для «Днепра» в рамках внутреннего первенства. В свою очередь «Николаев» добыл вторую подряд победу.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Николаев» — «Днепр» 78:72 (25:16, 10:20, 25:22, 18:14).
В другом матче тура «Запорожье» разгромило «Политехник».
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