Лейкерс без украинца Михайлюка проиграли Хьюстону в центральном матче дня НБА

Накануне состоялись десять матчей регулярного чемпионата.

В ночь на 21 октября в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись деcять матчей.

Во втором подряд матче украинский форвард Святослав Михайлюк не получил игрового времени. Его «Лейкерс» уступили «Хьюстону» со счетом 115:124.

Вашингтон – Торонто 113:117 (22:24, 32:33, 28:33, 31:27)

Вашингтон: Бил (32), Уолл (25), Риверс (12), Портер (11), М-ф Моррис (10), Убре (8), Смит (6), Саторански (5), Грин (2), Маинми (2)

Торонто: Лаури (28 + 12 передач), Валанчюнас (16), Ануноби (12), Ибака (16), Ванвлит (13), Майлз (10), Сиакам (10 + 10 подборов), Пауэлл (7), Грин (5)

Индиана – Бруклин 132:112 (33:29, 34:29, 28:27, 37:27)

Индиана: Оладипо (25), О’Куинн (16), Эванс (15),Богданович (15), Тернер (14), Коллисон (13), Джозеф (12), Макдермотт (12), Янг (10)

Бруклин: Харрис (19), Леверт (19), Динуидди (13), Куруц (12), Расселл (12), Крэбб (10), Фарид (8), Аллен (8), Дэвис (4), Дадли (3), Пинсон (2), Муса (2)

Нью-Йорк – Бостон 101:103 (18:31, 30:19, 22:27, 31:26)

Нью-Йорк: Хардуэй (24), Кантер (17 + 15 подборов), Трир (15), Берк (11), Дотсон (10), Вонле (7 + 13 подборов), Томас (6), Ниликина (5), Бэйкер (2), Хезонья (2), Нокс (1), Робинсон (1)

Бостон: Тейтум (24 + 14 подборов), Ирвинг (16), М-с Моррис (16), Розир (10), Бэйнс (10), Хорфорд (8 + 10 подборов), Смарт (8), Браун (7), Ябуселе (2), Тайс (2)

Филадельфия – Орландо 116:115 (30:32, 33:20, 26:34, 27:29)

Филадельфия: Эмбиид (32 + 10 подборов), Редик (31),Шарич (13), Ковингтон (12), Фульц (8 + 7 передач), Макконнелл (8), Джонсон (8), Симмонс (4)

Орландо: Фурнье (31), Вучевич (27 + 13 подборов + 12 передач), Гордон (20 + 12 подборов), Росс (15), Огастин (9), Айзек (8), Бамба (5)

Майами – Шарлотт 112:113 (29:34, 23:38, 30:20, 30:21)

Майами: Уэйд (21), Драгич (20), Макгрудер (19 + 10 подборов), Джонс (12), Адебайо (12),Уайтсайд (11 + 15 подборов), Олиник (8), Ричардсон (7), Джонсон (2)

Шарлотт: Уокер (39), Монк (15), Марв. Уильямс (13), Лэмб (12), Зеллер (11), Батюм (8), Эрнангомес (8), Кидд-Гилкрист (7)

Чикаго – Детройт 116:118 (27:25, 31:35, 26:25, 32:33)

Чикаго: Лавин (33), Холидэй (19), Пэйн (17), Паркер (13), Блэйкни (10), Картер (8), Лопес (7), Портис (6 + 14 подборов), Арчидиаконо (3)

Детройт: Гриффин (33 + 12 подборов), Джексон (18), Буллок (16), Смит (15), Джонсон (10), Драммонд (10 + 13 подборов), Гэллоуэй (6), Робинсон (5), Пачулия (5)

Даллас – Миннесота 140:136 (37:46, 32:23, 28:30, 43:37)

Даллас: Дончич (26), Джордан (22 + 10 подборов), Смит (19), Мэттьюз (19), Пауэлл (19), Бареа (12 + 11 передач), Финни-Смит (8), Брансон (7), Клебер (5), Брокхофф (3)

Миннесота: Таунс (31), Роуз (28), Тиг (22), Уиггинс (19), Дженг (10), Гибсон (9), Окоги (6), Толливер (6), Джонс (5)

Денвер – Финикс 119:91 (30:16, 35:33, 27:30, 27:12)

Денвер: Йокич (35 + 12 подборов + 11 передач), Мюррэй (26), Харрис (18), Бартон (14), Миллсэп (14 + 10 подборов), Пламли (4), Бизли (2), Крэйг (2), Лайлс (2), Эрнангомес (2)

Финикс: Букер (25), Уоррен (16),Кэнан (15), Бриджес (10), Андерсон (8), Ариза (5), Эйтон (5), Кроуфорд (3), Джексон (2), Чендлер (2)

Портленд – Сан-Антонио 121:108 (22:22, 37:28, 38:32, 24:26)

Портленд: Лиллард (29), Макколлум (24), Нуркич (12), Коллинз (11), Амину (10),Сет Карри (9), Тернер (8), Харклесс (5), Ленард (5), Лэйман (5), Стаускас (3)

Сан-Антонио: Дерозан (28), Форбс (17), Гэй (12в), Олдридж (12), Бертанс (11), Пау Газоль (10), Миллс (9), Каннингем (3), Белинелли (2), Юбэнкс (2), Мету (2)

Лейкерс – Хьюстон 115:124 (28:31, 34:35, 35:32, 18:26)

Лейкерс: Джеймс (24), Макги (16), Болл (14), Рондо (13 + 10 передач), Ингрэм (12), Харт (11), Кузма (11), Стивенсон (9), Колдуэлл-Поуп (5)

Хьюстон: Харден (36), Пол (28 + 10 передач), Капела (19 + 12 подборов), Грин (13), Гордон (9), Энтони (7 + 10 подборов), Эннис (6), Такер (6)