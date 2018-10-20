Одесса нанесла Киев-Баскету второе поражение за неделю в матчах баскетбольной Суперлиги

Ранее киевляне проиграли в Южном местному Химику.

Во втором матче субботы встречались дебютанты Суперлиги Пари-Матч – Одесса на домашней площадке принимала Киев-Баскет.

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 89:79, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева в дебюте игры завладели преимуществом, воспользовавшись неуверенной игрой киевлян в нападении. Команда Евгения Мурзина допустила 7 потерь за стартовую четверть и хуже хозяев атаковала с игры. Как итог – закономерные +8 для одесситов после первой четверти.

Ничего не изменилось в рисунке игры и во второй десятиминутке: одесситы продолжали гнуть свою линию и протроху увеличивали преимущество. Лучше пісдумками первой половины матча стал центровой хозяев Александр Тищенко, который еще до большого перерыва отметился 12 очками, 4 подборами и 2 передачами, проводивший свой лучший игровой отрезок в текущем сезоне.

В третьей четверти Одесса продолжила доминировать, доведя свое преимущество до 19 очков. Отличный в нападении отыграл Вітолс, который набрал 11 очков за десятиминутку. Хозяева играли быстрее, лучше убегали в отрывы и двигали мяч, сохранив 15 очков преимущества перед заключительной четвертью.

Но, как оказалось, команда Олега Юшкина слишком рано поверила в свой успех. Киевляне воспользовались потерей концентрации соперника, сумев сначала сократить отставание до 7 очков за 3,5 минуты до конца матча, а после точного трехочкового от Крика оставили только 3 балла от преимущества соперника за 2 минуты до конца матча.

Однако довести свой кабмек до завершения команда Мурзина не сумела: Щепкин в начале последней минуты матча забил эффектный данк с фолом и, реализовав штрафной, вернул своей команде 6 очков преимущества. Одесситы удержали преимущество и довели матч хоть и нервной, но, что главное, победы – 89:79.

MVP этого матча можно назвать Александра Тищенко, который к 14 очкам добавил 8 подборов (4 на чужом щите), 6 передач и 3 перехвата, а его рейтинг эффективности составил 24 балла. У гостей свой пока что лучший матч в сезоне провел новичок Вячеслав Петров, который, выйдя со скамейки, за 15 минут набрал 16 очков, сделал 4 подбора и 3 блок-шота (РЕ +19).

Суперлига Пари-Матч. Третий тур

Одесса, СК Одесса

Одесса - Киев-Баскет 89:79 (20:12, 24:18, 24:23, 21:26)

Одесса: Вітолс 20 + 5 передач - 6 потерь, Прокопенко 2, Беликов 18, Хелманіс 5, Тищенко 14 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата - 4 потери - старт; Пустозвонов 12 + 5 подборов, Шеляковс 11 + 6 подборов, Щепкин 5, Новиков 2

Киев-Баскет: 4 Горобченко, Луценко 8 + 5 передач, Крутоус 18, Сандул 12 + 5 подборов, Мангано 5 + 10 подборов - старт; Петров 16 + 3 блок-шота, Крик 7 + 4 потери, Носков 5, Челован 4