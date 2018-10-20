Химик уверенно победил Черкасские Мавпы в матче баскетбольной Суперлиги

Игра в Южном завершилась со счетом 93:76.

В Южном состоялся матч регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором "Химик" принимал "Черкасские Мавпы" и уверенно обыграл соперников.

Игра завершилась со счетом 93:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Южненский "Химик" провел свой второй домашний матч в рамках третьего тура регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в котором принимал действующих чемпионов — Черкасских Мавп. В то время как для гостей это был единственный матч в рамках игровой недели национального первенства.

Команды результативно начали матч, набрав за стартовую десятиминутку 50 очков на двоих. Оба коллектива атаковали с хорошим процентом, но 63% с игры и 60% бросков из-за дуги в исполнении гостей позволили им получить 4 очка преимущества по итогам 10 минут игры.

Во второй десятиминутке хозяева сумели переломить ход игры: команда Степановського существенно прибавила в защите, не сбавляя при этом оборотов на чужой половине площадки. Главным фактором в первой половине стало доминирование южненцев на щитах и как следствие преимущество по количеству очков второго шанса. Сделав рывок в середине второй десятиминутки, Химик ушел на большой перерыв по 10 очков преимущества.

Южненцы продолжили гнуть свою линию и в третьей четверти, доведя на экваторе десятиминутки свое преимущество до максимальных 18 очков. Однако Обезьяны сумели ответить рывком имени Артамонова — Коуклі — Чумакова, благодаря которому свели счет в четверти до ничейного, но перед заключительным отрезком игры хозяева сохранили все те же 10 очков отрыва.

Химик сделал все возможное, чтобы избежать интриги в заключительной четверти, а триочкови Эдвина и Павлова, а также два балла от Джонса за две с половиной минуты до конца основного времени, сняли все вопросы в этой игре. Южненцы имели двузначное преимущество в течение всей четверти и довели матч до уверенной победы над чемпионом — 93:76.

Химик, перехватив инициативу в середине второй четверти, уверенно выиграл свой второй матч за неделю, а Обезьяны потерпели второе поражение в трех поединках национального первенства.

Суперлига Пари-Матч. Регулярный чемпионат

Южный, СК Олимп

Химик — Черкасские Обезьяны 93:76 (23:27, 26:12, 22:22, 22:15)

Химик: Эдвин 21 + 7 подборов + 4 передачи, Павлов 15 + 7 подборов, Антипов 11 + 5 подборов, Рябчук 9, Войналович 2 — старт, Джонс 15 + 4 подбора, Сидоров 14 + 6 передач — 4 потери, Мальчевский 6 + 7 подборов, Марченко 0, Ковалев 0

Черкасские Обезьяны: Чумаков 16 + 3 подбора + 2 передачи, Кольченко 14, Янг 7 + 3 передачи - 3 потери, Ткаченко 6 - 3 потери, Скапінцев 0 — старт, Коуклі 15 + 6 подборов, Отверченко 10, Артамонов 8 + 5 передач + 2 перехвата, Воевода 0, Руслов 0, Мельник 0