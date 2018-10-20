Атланта украинца Лэня проиграла Мемфису, уступив второй матч подряд в сезоне НБА

Матч завершился со счетом 117:131.

В ночь на субботу в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 9 матчей.

Торонто благодаря дабл-даблу Кавая Ленарда (31 очко, 10 подборов) на своей площадке обыграл Бостон, Голден Стэйт одолел на выезде Юту, а Атланта нашего Алексея Леня проиграла Мемфису, уступив второй матч подряд, сообщает официальный сайт лиги.

НБА. Регулярный чемпионат.

19 октября.

Орландо – Шарлотт 88:120 (10:22, 21:29, 23:31, 34:38)

Орландо: Фурнье (12), Вучевич (12 + 8 подборов + 4 блок-шота), Гордон (5 + 10 подборов), Огастин (2), Айзек (2) – старт; Росс (14), Айванду (11), Бриско (10), Грант (7), Симмонс (7), Мартин (6), Берч (0), Бамба (0).

Шарлотт: Уокер (26), Батюм (15), Лэмб (8 + 7 подборов), Марв. Уильямс (8), Зеллер (8 + 8 подборов) – старт; Бриджес (15 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов), Монк (11), Бэйкон (7), Эрнангомес (6), Камински (2), Бийомбо (2), Паркер (0 + 6 передач).

Бруклин – Нью-Йорк 107:105 (33:24, 24:26, 17:26, 33:29)

Бруклин: Леверт (28), Расселл (15 + 6 передач), Аллен (15 + 11 подборов + 4 блок-шота), Харрис (11), Дадли (7) – старт; Куруц (11), Динуидди (10 + 6 передач), Крэбб (5), Дэвис (5 + 10 подборов), Грэм (0).

Нью-Йорк: Хардуэй (29), Кантер (29 + 10 подборов), Ниликина (9), Берк (8), Томас (0) – старт; Нокс (17), Трир (8), Хезонья (2), Вонле (2), Бэйкер (1).

Торонто – Бостон 113:101 (18:25, 31:28, 33:26, 31:22)

Торонто: Ленард (31 + 10 подборов), Ибака (21), Лаури (15 + 6 передач), Грин (14), Сиакам (4) – старт; Ванвлит (11 + 7 передач), Ануноби (9), Валанчюнас (4), Пауэлл (2), Майлз (2).

Бостон: Ирвинг (21 + 6 передач), Тейтум (16 + 9 подборов + 5 потерь), Хэйворд (14 + 7 подборов), Хорфорд (14 + 10 подборов + 9 передач), Браун (13) – старт; Розир (8), М-с Моррис (8), Бэйнс (5), Смарт (2 + 6 передач).

Мемфис – Атланта 131:117 (37:33, 40:28, 29:21, 25:35)

Мемфис: Темпл (30), Конли (16 + 11 передач), Марк Газоль (13 + 7 подборов), Парсонс (11), Грин (6) – старт; Джексон (24 + 7 подборов), Каспи (11), Мэк (9), Селден (4), Д.Брукс (4), Андерсон (3).

Атланта: Принс (28), Янг (20 + 9 передач), Картер (10), Лень (9), Бэйзмор (3 + 8 подборов) – старт; Бембри (12 + 5 потерь), Пламли (12), Лин (9), Пойтресс (8 + 7 подборов), Хертер (3), Дорси (3).

Миннесота – Кливленд 131:123 (32:30, 39:24, 33:41, 27:28)

Миннесота: Батлер (33 + 7 подборов), Уиггинс (22), Гибсон (13 + 8 подборов), Таунс (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Тиг (9 + 7 передач) – старт; Роуз (12 + 8 передач), Толливер (11), Дженг (11), Джонс (8).

Кливленд: Лав (25 + 19 подборов + 7 передач), Осман (22 + 8 передач), Томпсон (14 + 10 подборов), Худ (10), Джордж Хилл (7) – старт; Кларксон (19), Секстон (14), Жижич (7), Деккер (5), Джей Ар Смит (0), Корвер (0).

Новый Орлеан – Сакраменто 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39)

Новый Орлеан: Миротич (36 + 9 подборов), Дэвис (25 + 10 подборов + 6 передач), Холидэй (15 + 10 передач), Пэйтон (11 + 6 передач), Мур (10) – старт; Кларк (13), Рэндл (13 + 14 подборов), Миллер (10), Джексон (5), Диалло (4), Окафор (4), Хилл (3), Фрэйзер (0).

Сакраменто: Коули-Стайн (20 + 7 подборов), Фокс (18 + 7 подборов + 6 передач), Хилд (17), Феррелл (7), Бьелица (4) – старт; Бэгли (19 + 8 подборов), Мэйсон (18 + 6 передач), Шамперт (9), Джайлз (7), Лабиссьер (5), Маклемор (3), Джексон (2).

Милуоки – Индиана 118:101 (30:25, 32:28, 31:23, 25:25)

Милуоки: Адетокумбо (26 + 15 подборов + 6 потерь), Миддлтон (23), Брогдон (15 + 7 передач), Бледсоу (12 + 7 передач), Лопес (8) – старт; Снелл (10), Хенсон (10 + 9 подборов), Дивинченцо (8), Ильясова (3), Браун (2), Вуд (1), Деллаведова (0), Коннотон (0).

Индиана: Оладипо (25), Тернер (11), Коллисон (10), Янг (7), Богданович (3) – старт; Макдермотт (14), Сабонис (12 + 13 подборов), Эванс (10), О’Куинн (4), Джозеф (3), Джонсон (2), Холидэй (0), Самнер (0).

Юта – Голден Стэйт 123:124 (34:32, 47:37, 22:28, 20:27)

Юта: Инглс (27), Митчелл (19), Гобер (16 + 11 подборов), Рубио (13 + 10 передач), Фэйворс (5) – старт; Краудер (17 + 7 подборов), Экзам (13), Ньянг (8), Беркс (5), О'Нил (0), Удох (0).

Голден Стэйт: Дюрант (38 + 9 подборов + 7 передач), Карри (31 + 8 передач), Грин (14 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (12), Джонс (4) – старт; Жеребко (10), Ливингстон (8), Луни (4), Маккинни (3), Кук (0).

Клипперс – Оклахома-Сити 108:92 (27:20, 21:26, 23:31, 37:15)

Клипперс: Галлинари (26), Харрис (26 + 10 подборов), Беверли (7), Гортат (4 + 12 подборов), Брэдли (3) – старт; Уильямс (17), Марьянович (13), Мба а Муте(7), Харрелл (3), Гилджес-Александер (2), Скотт (0).

Оклахома-Сити: Джордж (20 + 8 подборов), Адамс (17 + 18 подборов), Шредер (8 + 8 передач), Паттерсон (5), Фергюсон (4) старт; Фелтон (12), Абринес (10),Ноэл (9), Грант (4 + 8 подборов), Диалло (3), Бертон (0).