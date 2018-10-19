Михайлюк не вышел на площадку в стартовой игре Лос-Анджелес Лейкерс в сезоне НБА

Игрок не попал в состав по решению тренера.

Украинский защитник Святослав Михайлюк не принял участие в дебютном матче НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

Без него команда уступила Портленду, выиграв лишь одну из четвертей - 118:128 (31:34, 32:31, 28:28, 28:35), сообщает SportArena.

Михайлюк участвовал в последнем предсезонном матче против Голден Стейт. Однако в этой игре тренерский штаб Лейкерс решил не давать украинцу игрового времени.

Самым результативным игроком в составе Лейкерс стал ЛеБрон Джеймс, который сделал дабл-дабл: 26 очков и 12 подборов. По показателю набранных очков его опередил лишь атакующий защитник Портленда Дамиан Лиллард.

Следующий матч Лейкерс сыграет против Хьюстона 21 октября.

НБА. Регулярный чемпионат.

18 октября.

Вашингтон — Майами 112:113 (25:24, 34:34, 30:27, 23:28)

Вашингтон: Моррис 11 + 5 подборов, Портер 9 + 11 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота, Уолл 26 + 9 передач + 3 блок-шота, Бил 20, Смит 4 + 6 подборов, Грин 17, Убре 9 + 6 подборов

Майами: Ричардсон 28 + 5 передач, Джонс 17 + 5 подборов, Уайтсайд 9 + 10 подборов, Драгич 8 + 6 подборов + 8 передач, Макгрудер 20 + 8 подборов + 6 передач, Олиник 9, Адебайо 4 + 9 подборов, Джонсон 9, Уэйд 9 + 8 подборов

Филадельфия — Чикаго 127:108 (38:41, 27:17, 37:18, 25:32)

Филадельфия: Сарич 13 + 10 подборов, Ковингтон 20 + 5 подборов, Эмбиид 30 + 12 подборов + 4 блок-шота, Симмонс 13 + 13 подборов + 11 передач, Фулц 12 + 5 передач, Джонсон 13, Шамет 12, Редик 10

Чикаго: Портис 20 + 11 подборов, Пэйн 0 + 5 подборов, Лавин 30 + 5 подборов, Холидэй 10, Паркер 15 + 5 подборов, Арчидиаконоу 8 + 8 передач, Блэкней 15 + 5 подборов

Портленд — Лос-Анджелес Лейкерс 128:118 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28)

Портленд: Амину 5 + 6 подборов, Нуркич 16 + 9 подборов, Лиллард 28 + 6 подборов, Макколлум, 21 + 5 подборов, Коллинс 6 + 6 подборов + 6 блок-шотов, Харклесс 7 + 6 подборов + 3 блок-шота, Стаускас 24, Тернер 13 + 6 передач, Карри 5 + 5 подборов

Лейкерс: ЛеБрон 26 + 12 подборов + 6 передач, Ингрэм 16, Макги 13 + 8 подборов + 3 блок-шота, Рондо 13 + 11 передач, Кузма 15 + 5 подборов, Харт 20 + 3 перехвата