Химик победил Киев-Баскет в матче баскетбольной Суперлиги

Игра в Южном завершилась со счетом 89:75.

В Южном местный "Химик" проводил первый домашний матч регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в котором бронзовые призеры прошлого сезона принимали дебютанта элитного дивизиона столичный Киев-Баскет.

Матч завершился со счетом 89:75, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды без раскачки начали матч: гости, как и ожидалось, давили через краску, а на помощь бигменам киевлян со скамейки вышел взрывной Крик. Однако стартовую десятиминутку выиграли южненцы, в составе которых 10 баллов уже за первую четверть набрал Эдвин. Гости атаковали с игры не хуже соперника и имели преимущество на щитах, но 9 потерь за 10-минутный отрезок перечеркнули старания киевлян. Особых изменений в рисунке игры во второй четверти не было, но этот отрезок чуть удачнее провели гости, которые сумели установить паритет на табло перед большим перерывом.

Долгожданный всплеск произошел в второй части третьей десятиминутки. Киевляне слишком увлеклись индивидуальными действиями в нападении и меньше стали пользоваться своим преимуществом в трехсекундной. А хозяева продолжали гнуть свою линию, активно двигая мяч в нападении, результатом чего стали меткие свободные трехочковые Рябчука и Павлова, а удачный отрезок в нападении от Эдвина закрепил рывок южненцев - 13:2.

Заключительную десятиминутку гости начали с отставания -11, но за 6 минут сумели почти полностью съесть преимущество Химика, от которой после результативного быстрого отрыва Луценко осталось лишь 2 очка.

Однако “звездный час” Мориса Крика испортил все планы киевлян на камбэк. После эффектному данку Джонса Крик не сумел набрать легкие 2 очка, промахнувшись из-под корзины, затем сфолил на Сидорове, который исполнял 3-очковый бросок. Разыгрывающий южненцев реализовал все три броска, после чего уже в следующей атаке Крик допустил потери, на что южненцы ответили еще одной результативной атакой от Павлова, вернув себе комфортные +9 за 2 минуты до конца матча.

Такое преимущество южненцы уже не отпустили и даже развили ее, доведя матч до победы — 89:75. Неудачные отрезки Киев-Баскета в других частях третьей и четвертой десятихвилинок не позволили команде Евгения Мурзина зацепиться за первую выездную победу в сезоне.

Лучшим в составе Химика в этом матче стал Деон Эдвин, который к 19 очкам добавил 4 передачи и 4 перехвата (РЭ +25), а также удачно сыграл Виталий Мальчевский, который, выйдя со скамейки, набрал 21 очко (4/5 двухочковым, 3/4 трехочковых, 4/5 штрафных), а также сделал 5 підбирарнь и 2 перехвата (РЭ +25).

В Киев-Баскета лучшим стал Грегг Мангано: у американского бигмена кроме 15 очков в активе 9 подборов (4 в нападении) и 4 передачи (РЕ +15). 17 очков, 6 подборов, 6 передач и 3 перехвата в активе у Мориса Крика, однако решающие минуты игры американец провалил (РЕ +20).

Свой следующий матч "Химик" проведет 20 октября дома против Черкасских Мавп, а Киев-Баскет в этот же день сыграет на выезде против Одессы.

Суперлиги Пари-Матч. Третий тур

Южный, СК Олимп

Химик – Киев-Баскет 89:75 (22:19, 16:19, 27:16, 24:21)

Химик: Рябчук 3, Эдвин 19 + 4 перехвата, Войналович 2, Джонс 12 + 4 подбора + 4 передачи, Павлов 11 + 7 подборов + 4 передачи - старт; Мальчевский 21 + 5 подборов, Антипов 1, Марченко 5, Сидоров 15 + 5 передачи

Киев-Баскет: Горобченко 5, Луценко 2, Крутоус 13 - 4 потери, Мангано 15 + 9 подборов + 4 передачи, Сандул - старт; Челован 9, Носков 0 + 5 подборов, Петров 8 + 5 подборов, Крик 17 + 6 подборов + 6 передач — 4 потери