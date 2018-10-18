Днепр и Черкасские мавпы потерпели поражения в матчах 1-го тура Кубка Европы ФИБА

Оба украинских клуба неудачно стартовали в групповом раунде баскетбольного еврокубка.

Украинские баскетбольные клубы "Днепр" и "Черкасские Мавпы" потерпели выездные поражения в рамках первого тура группового этапа Еврокубка ФИБА. Черкасчане уступили косовской "Приштине" с разницей в 10 очков, а "Днепр" проиграл болгарскому "Левски" (-18), сообщает официальный сайт турнира. Кубок Европы FIBA. 1-й тур. Приштина (Косово) – Черкасские Мавпы (Украина) - 92:82 (27:15, 24:28, 19:21, 22:18) Приштина: Андерсон (12 + 11 передач), Бериша (26), Мэйфилд (19 + 9 подборов), Дэвис (15), Букичу (15 + 5 подборов) — старт; Крестинин (5 + 6 подборов), Ругова, Морина Черкасские Мавпы: Янг (21 + 4 передачи), Кольченко (9 + 6 передач), Ткаченко (8 + 7 подборов), Чумаков (10 + 5 подборов + 4 потери), Скапинцев (6 + 5 подборов) — старт; Артамонов (4), Коукли (16 + 7 подборов), Отверченко (6), Руслов (2). Левски (Болгария) - Днепр (Украина) – 83:65 (26:23, 24:8, 17:20, 16:14) Левски: Ремберт (18), Аврамов (10 + 8 подборов + 4 передачи), Захариев (10 + 7 подборов), Д. Иванов (18 + 6 подборов), К. Иванов (8 + 5 подборов + 7 передач + 2 блок-шота) – старт; Р, Робинсон (10), Мийович (7 + 6 подборов), Великов (2) Днепр: Мишула (9 + 4 передачи – 5 потерь), Закурдаев (8), Ревзин (10 + 5 подборов), Тимофеенко (3 + 8 подборов), Кушниров (9) – старт; Шундель (5 + 4 передачи), Кожемякин (8), Натяжко (11 + 5 подборов), В. Прокопенко (2), Бондарчук, Сизов.

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