Лень набрал 7 очков за Атланту в первом матче сезона НБА

Украинец дебютировал за новую команду в рамках регулярного чемпионата НБА.

Алексей Лень принял участие в первом матче Атланты в регулярном чемпионате НБА-2018/19.

В поединке против Нью-Йорка украинец набрал 7 очков (3/6 с игры, 0/2 трехочковых), сделал 4 подбора (2 в нападении), 2 ассиста и 1 блок-шот. Также он совершил 3 потери и 4 фола.

Отметим, что его команда потерпела поражение со счетом 126:107. Среди других результатов стоит отметить поражение Кливленда в игре с Торонто - 104:116.

Шарлотт – Милуоки 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)

Шарлотт: Уокер (41), Лэмб (10), Батюм (5 + 7 подборов), Марв. Уильямс (5 + 9 подборов + 4 блок-шота), Зеллер (5) – старт; Монк (18), Кидд-Гилкрист (10), Эрнангомес (9), Паркер (8 + 7 передач), Бриджес (1).

Милуоки: Адетокумбо (25 + 18 подборов + 8 передач + 8 потерь), Миддлтон (19 + 9 подборов), Бледсоу (17), Лопес (14), Брогдон (10 + 6 передач) – старт; Ильясова (13 + 9 подборов), Дивинченцо (8), Хенсон (4), Вуд (3), Браун (0), Снелл (0).

Детройт – Бруклин 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)

Детройт: Гриффин (26 + 8 подборов + 6 передач), Драммонд (24 + 20 подборов), Джексон (19), Кеннард (7), Браун (0) – старт; Смит (11), Гэллоуэй (6), Пачулия (6 + 7 подборов), Робинсон (4), Лофтон (0).

Бруклин: Леверт (27), Аллен (17 + 10 подборов + 4 блок-шота), Харрис (13), Расселл (8), Дадли (1) – старт; Динуидди (23 + 6 передач), Дэвис (8 + 7 подборов), Куруц (3), Грэм (0).

Индиана – Мемфис 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)

Индиана: Богданович (19), Оладипо (16), Янг (10 + 8 подборов), Тернер (8 + 8 подборов + 4 блок-шота), Коллисон (0) – старт; Эванс (14 + 6 передач), Сабонис (14 + 15 подборов), Макдермотт (12), Джозеф (11), Холидэй (3), Самнер (2), О’Куинн (2), Лиф (0).

Мемфис: Марк Газоль (13), Темпл (12), Конли (11), Грин (9 + 7 подборов), Парсонс (6) – старт; Джексон (10), М.Брукс (9), Селден (5), Андерсон (5), Мэк (3), Д.Брукс (0).

Орландо – Майами 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)

Орландо: Гордон (26 + 16 подборов), Фурнье (13), Вучевич (12 + 8 подборов), Огастин (11), Айзек (6) – старт; Бамба (13 + 7 подборов), Симмонс (12), Грант (7), Росс (4 + 4 блок-шота).

Майами: Драгич (26), Ричардсон (21), Уайтсайд (12 + 18 подборов), Макгрудер (8), Джонс (5) – старт; Уэйд (9 + 11 подборов), Адебайо (9 + 8 подборов), Джонсон (7), Олиник (4).

Нью-Йорк – Атланта 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)

Нью-Йорк: Хардуэй (31), Кантер (16 + 11 подборов), Берк (15), Ниликина (5), Томас (3) – старт; Трир (15), Хезонья (15), Вонле (12 + 10 подборов), Нокс (10), Бэйкер (2), Робинсон (2).

Атланта: Принс (21 + 6 передач + 6 потерь), Янг (14), Бэйзмор (14), Картер (12), Лень (7) – старт; Пойтресс (9), Лин (8), Спеллмен (7), Пламли (7), Дорси (6), Бембри (2), Адамс (0), Хертер (0).

Торонто – Кливленд 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29)

Торонто: Лаури (27 + 8 передач), Ленард (24 + 13 подборов), Сиакам (13), Грин (11), Валанчюнас (6 + 12 подборов) – старт; Ванвлит (14), Ибака (9 + 7 подборов), Пауэлл (5), Ануноби (4), Майлз (3), Браун (0), Ричардсон (0).

Кливленд: Лав (21 + 7 подборов), Осман (17 + 10 подборов), Джордж Хилл (15 + 7 передач), Худ (12), Томпсон (3 + 13 подборов) – старт; Кларксон (15), Секстон (9), Жижич (5), Деккер (4), Корвер (3), Холланд (0), Нваба (0).

Хьюстон – Новый Орлеан 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)

Хьюстон: Пол (19 + 6 передач), Такер (19), Харден (18 + 9 подборов + 10 передач), Эннис (8), Капела (8 + 8 подборов) – старт; Гордон (21), Картер-Уильямс (10), Энтони (9), Грин (0), Хартенштайн (0), Кларк (0).

Новый Орлеан: Дэвис (32 + 16 подборов + 8 передач), Миротич (30 + 10 подборов), Мур (21), Пэйтон (10 + 10 подборов + 10 передач), Холидэй (10 + 8 передач) – старт; Рэндл (25 + 8 подборов), Хилл (3), Джексон (0), Миллер (0), К.Уильямс (0), Диалло (0), Окафор (0).

Сан-Антонио – Миннесота 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)

Сан-Антонио: Дерозан (28), Олдридж (21 + 19 подборов), Гэй (18 + 7 подборов), Форбс (11), Пелтль (4) – старт; Белинелли (10), Бертанс (9), Миллс (6), Пау Газоль (5 + 7 подборов + 6 передач), Каннингем (0).

Миннесота: Тиг (27), Батлер (23 + 7 подборов), Уиггинс (20), Таунс (8 + 9 подборов), Гибсон (6 + 11 подборов) – старт; Дженг (12), Роуз (8), Джонс (4), Толливер (0).

Сакраменто – Юта 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)

Сакраменто: Коули-Стайн (23 + 7 подборов), Фокс (21 + 7 передач), Хилд (19), Бьелица (18 + 8 подборов), Феррелл (12) – старт; Джексон (8), Бэгли (6), Шамперт (5), Мэйсон (3), Джайлз (2).

Юта: Митчелл (24), Инглс (22 + 6 передач + 5 потерь), Гобер (19 + 15 подборов), Фэйворс (18 + 9 подборов), Рубио (1) – старт; Экзам (13), Беркс (13), Краудер (13), Ньянг (0), О'Нил (0).

Финикс – Даллас 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27)

Финикс: Букер (35 + 7 передач), Ариза (21 + 8 подборов + 7 передач), Эйтон (18 + 10 подборов + 6 передач), Кэнан (8 + 7 передач), Андерсон (2 + 7 подборов) – старт; Джексон (18), Уоррен (17), Окобо (2), Дэниелс (0), Бриджес (0), Чендлер (0).

Даллас: Мэттьюз (15), Смит (13), Финни-Смит (12), Джордан (11 + 12 подборов), Дончич (10 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (16), Бареа (9 + 10 передач), Клебер (8), Брансон (3), Брокхофф (3), Харрис (0), Сполдинг (0).

Клипперс – Денвер 98:107 (24:29, 30:30, 18:15, 26:33)

Клипперс: Харрис (19 + 10 подборов), Галлинари (16 + 8 подборов), Брэдли (8), Гортат (6), Беверли (0 + 6 передач) – старт; Марьянович (18 + 8 подборов), Уильямс (14), Гилджес-Александер (11), Харрелл (6), Мба а Муте (0), Скотт (0).

Денвер: Йокич (21 + 8 подборов), Харрис (20), Бартон (19), Миллсэп (11 + 16 подборов), Мюррэй (7) – старт; Лайлс (10 + 7 подборов), Моррис (7), Бизли (5), Эрнангомес (5), Пламли (2), Уэлш (0).