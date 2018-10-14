Киев-Баскет одержал вторую победу в сезоне украинской Суперлиги

Столичный клуб дома обыграл "Николаев".

Столичная команда "Киев-Баскет" обыграла "Николаев" в заключительном матче игрового дня баскетбольной Суперлиги Украины.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева лидировали в счете на протяжении большей части первой половины матча. Главным фактором преимущества киевлян стал высокий процент попаданий с дальней дистанции. За 20 минут команда Евгения Мурзина реализовала 7/12 трехочковых и в целом атаковала с игры с солидным процентом - 51%. Гости имели несколько худшие бросковые показатели, но при этом корабелы проиграли щит, и сделали больше потерь, получив 10 очков дефицита по итогам первой половины.

Киевляне контролировали ход игры и в течение всей второй половины. Вел за собой команду Павел Крутоус, а поддержка от представителей передней линии давала "Киев-Баскету" комфортное преимущество, которое редко было не двузначным. Попытки "Николаева" вернуть интригу и попробовать оформить мини-рывок как таковой и не было. "Киев-Баскет" воспользовался неудачной игрой снайперов супернка, использовал свои сильные стороны и довел этот матч до второй победы в сезоне.

Лучшим в составе киевлян в этом матче стал Павел Крутоус, который к 18 очкам (7/8 двухочковым, 1/3 трехочковых) добавил 5 передач и 3 подбора, а его рейтинг эффективности составил 23 балла. У "Николаева" 15 очков и 7 подборов набрал Алексей Адедиран, а Виталий Зотов, который провел результативную первую половину, в итоге завершил матч с 15 очками в активе.

"Киев-Баскет" свой следующий матч сыграет 18 октября на выезде против "Химика", а "Николаев" 19 октября дома будет противостоять харьковскому "Политехнику".

Киев-Баскет - Николаев 85:72 (17:18, 28:17, 23:23, 17:14)

Киев-Баскет: Горобченко 6, Луценко 6 + 4 передачи + 2 блок-шота, Крутоус 19 + 5 передач, Мангано 12 + 10 подборов, Сандул 10 + 7 подборов + 6 передач - старт; Челован 7, Носков 6, Петров 9 + 4 передачи, Подковыров 3, Крик 7 + 4 передачи - 4 потери

Николаев: Зотов 15 + 4 передачи - 5 потерь, Мусиенко 7, Приймак 5, Онуфриев 7 + 4 перехвата, Адедиран 15 + 7 подборов - старт; Аникиенко 4 + 5 подборов + 2 блок-шота, Жуковский 8, Тонченко 0 + 4 передачи), Давидюк 3, Попов 8 + 4 передачи