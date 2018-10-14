Действующие чемпионы баскетбольной Суперлиги Черкасские Мавпы проиграли Запорожью

"Днепр" в родных стенах одержал победу над "Одессой".

В воскресенье проходят очередные матчи нового сезона украинской баскетбольной Суперлиги.

"Днепр" в родных стенах одержал победу над "Одессой" и продолжил победную серию, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Начало игры подтвердило статус матча равных команд, на рывок одесситов "Днепр" ответил методической работой, которая помогла ему в конце второй четверти немного оторваться в счете. Впрочем, до самого завершения матча одесситы держали в напряжении хозяев и едва не вырвали победу, но удержать 4-очковое преимущество, которое они получили в середине заключительной 10-минутки, они не смогли.

Главным виновником этого можно назвать Станислава Тимофеенко. Надежными действиями он вдохновил партнеров на эндшпиль, и "Днепр" одержал 5-ю победу подряд на внутренней арене и может спокойно готовиться к затяжной выездной неделе, которая стартует матчем в Еврокубке.

БК "Днепр" - БК "Одесса" - 90:85 ( 22:23, 22:16, 27:30, 19:16)

БК "Запорожье" в драматичном матче победил действующего чемпиона - "Черкасских Мавп". Обладатели золотых наград прошлого сезона проигрывали на протяжении всего матча, однако все должно было решиться в заключительной десятиминутке.

Команда Валерия Плеханова лучше начала последнюю четверть и уже в середине десятиминутки преимущество гостей составляло 13 очков. Однако, "Черкасские Мавпы" едва не сделали невероятное. Проигрывая за две минуты до конца встречи 13 очков, команда Максима Михельсона сумела сократить отставание до 1 балла за счет невероятных усилий от Янга, Кольченко и Чумакова, однако последним броском, который мог бы перевести игру в овертайм, капитан "Мавп" не попал. 88:91 – победа "Запорожья".

БК "Черкасские Мавпы" - БК "Запорожье" - 88:91 (23:31, 18:17, 18:14, 29:29)

Южненский "Химик" без проблем на выезде разобрался с харьковским "Политехником".

Команда Виталия Степановского завладела существенным преимуществом уже в первой четверти и в дальнейшем соперника не подпускала. На заключительную десятиминутку матча команда Владимира Коваля вышла заметно заряженной и начала отыгрывать очки у соперника, но, как и в предыдущей десятиминутке, это продолжалось только первую половину четверти. В дальнейшем игроки "Химика" играли и продолжали увеличивать свое преимущество. Завершилась встреча при счете 61:99 в пользу "Химика".

БК "Политехник" - БК "Химик" - 61:99 ( 13:25, 18:32, 17:22, 13:20)

Еще один поединок игрового дня "Киев-Баскет" - "Николаев" завершится позже.