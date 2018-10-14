Защитник сборной Украины по баскетболу Кобец подписал контракт с клубом НБА

Кобец станет третьим украинцем в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Защитник сборной Украины по баскетболу Александр Кобец подписал контракт с клубом НБА «Вашингтон».

По условиям соглашения, в случае отчисления Кобца из основного состава команды, игрок получит гарантированную компенсацию, а клуб сохранит права на исполнителя для участия в Лиге Развития. В обратном случае, этот договор легко превращается в "two-way" контракт, который позволит Кобцу числиться игроком главной команды клуба на протяжении 45 дней по ходу сезона с минимальной зарплатой новичка НБА за этот период, сообщает basket-planet.com.

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Александр Кобец, являющийся воспитанником клуба «Черкасские Мавпы», не был задрафтован на драфте НБА-2018. Этот сезон Александр начинал в родном клубе, помогая ему выйти в групповой раунд Кубка Европы ФИБА. В прошлом сезоне Кобец стал чемпионом Суперлиги в составе «Мавп», а осенью дебютировал за национальную сборную Украины в игре против Испании.

Напомним, сейчас в НБА уже выступают два украинца – Алексей Лень («Атланта») и Святослав Михайлюк («Лейкерс»).