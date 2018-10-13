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Защитник сборной Украины по баскетболу подпишет контракт с клубом НБА

10:53, 13 октября 2018
Баскетбол
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Александр Кобец вылетел в США для подписания соглашения с клубом НБА / fbu.ua

Защитник сборной Украины, воспитанник Черкасских Мавп Александр Кобец вылетел накануне в США для подписания соглашения с американским баскетбольным клубом.

Речь идет о клубе НБА Вашингтон, сообщает Федерация баскетбола Украины со ссылкой на Обозреватель.

Чтобы ускорить переход, черкасский клуб, в составе главной команды которого выступал защитник, отказался от каких-либо бонусов от предстоящей сделки и досрочно разорвал контракт со своим воспитанником.

Ранее в СМИ была информация о том, что Кобца и еще одного украинского баскетболиста Александра Мишулу ждут в США

В прошлом сезоне Кобец выиграл чемпионский титул в составе Черкасских Мавп. В среднем он набирал 14,3 очка, 3,2 подбора за матч. Еще весной текущего года 21-летний Кобец стал самым результативным игроком в истории Черкасских Мавп, набрав более 1528 очков.

В минувшее летнее межсезонье украинец принимал участие в Летней лиге НБА в составе Чикаго.

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Теги: #НБА#Вашингтон Уизардс