Мишула лидирует в голосовании за звание лучшего игрока в квалификации Кубка Европы ФИБА
12:28, 12 октября 2018Баскетбол
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Мишула в среднем набирал за матч 22,5 очка, делал 3 подбора и 3,8 передачи.
Мішула претедує на звание лучшего игрока квалификационного раунда Кубка Европы / fiba.basketball/europecup/18-19
ФИБА проводит голосование по определению самого впечатляющего игрока квалификации Кубка Европы ФИБА.
Среди номинантов присутствует и украинский защитник Днепра Александр Мишула, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
После первого дня голосования Мишула вышел в безоговорочные лидеры. На 10:00 12 октября за него отдали голоса 96% участников из 179-ти.
Проголосовать за украинца можно по этой ссылке.
В четырех поединках квалификации против Лавріо и Альбы Мишула в среднем набирал за матч 22,5 очка, 3 подбора, 3,8 передачи. Реализовал в этих поединках 16 трехочковых из 41 попытки.
Напомним, что несмотря на поражение от Альбы Днепр стал участником группового этапа Кубка Европы ФИБА, как одна из трех лучших по разнице мячей команд среди неудачников квалификации.
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