Днепр и Черкасские Мавпы узнали соперников по Кубку Европы ФИБА

Мавпы попали в Группу Е, Днепр - в группу G.

Организаторы Кубка Европы ФИБА обнародовали состав групп турнира, в котором в сезоне 2018/19 будут участвовать две украинские команды.

32 команды-участницы основного турнира были разделены на 8 групп, сообщает официальный сайт турнира.

Черкасские Мавпы попали в группы Е, где сыграют с косовской Приштиной, датским Баккен Бирз и румынской Стяуа. Первый поединок в Кубке Европы ФИБА Черкасские Мавпы сыграют на выезде против Приштины 16 октября.

А вот Днепр попал в группу G, где его соперниками стали болгарский Левски, греческий Арис, а также финская Катайя. Первый матч днепряне сыграют на выезде против Левски 17 октября.

Как сообщал УНИАН, обе украинские команды прошли по два раунда квалификации. И если Мавпы победили в обоих раундах, то Днепр проиграл во втором раунде и прошел в основной турнир, как лучшая команда среди худших.