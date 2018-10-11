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Днепр и Черкасские Мавпы узнали соперников по Кубку Европы ФИБА

19:02, 11 октября 2018
Баскетбол
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В Кубке Европы сыграют две украинские команды / fiba.basketball/europecup

32 команды-участницы основного турнира были разделены на 8 групп, сообщает официальный сайт турнира.

Черкасские Мавпы попали в группы Е, где сыграют с косовской Приштиной, датским Баккен Бирз и румынской Стяуа. Первый поединок в Кубке Европы ФИБА Черкасские Мавпы сыграют на выезде против Приштины 16 октября.

А вот Днепр попал в группу G, где его соперниками стали болгарский Левски, греческий Арис, а также финская Катайя. Первый матч днепряне сыграют на выезде против Левски 17 октября.

Как сообщал УНИАН, обе украинские команды прошли по два раунда квалификации. И если Мавпы победили в обоих раундах, то Днепр проиграл во втором раунде и прошел в основной турнир, как лучшая команда среди худших.

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Теги: #баскетбол#Днепр баскетбол#Кубок Европы