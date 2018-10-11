БК Днепр получил путевку в основной раунд Кубка Европы

Украинский клуб оказался одним из трех счастливчиков, которые смогли пройти дальше, несмотря на поражение.

Баскетбольный клуб "Днепр" вышел в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда проиграла венгерскому клубу «Альба» по сумме двух матчей во 2-м раунде квалификации – 161:168 (94:78, 67:90), но вышла в следующий круг благодаря статусу "лаки-лузера".

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По правилам, три лучшие команды среди тех, кто проиграл во втором раунде квалификации Кубка ФИБА-Европы, получают дополнительную возможность занять три вакантных места в основном раунде турнира. В какую группу попадет «Днепр», пока еще неизвестно.

Напомним, что «Черкасские Мавпы» также сумели выйти в основной тур Кубка Европы. В регулярном чемпионате команда Максима Михельсона сыграет против датского «Баккен Бэрса», косовской «Приштины» и румынского «Стяуа».