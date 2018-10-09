БК Днепр после домашней победы крупно проиграл в Венгрии, вылетев из Кубка Европы

Баскетбольный клуб "Днепр" не смог преодолеть второй квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА.

Баскетбольный клуб "Днепр" не смог преодолеть второй квалификационный раунд Кубка Европы ФИБА.

Во втором поединке, который проходил в гостях, днепряне уступили венгерскому клубу "Альба" со счетом 90:67. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Во всех четырех четвертях хозяева имели преимущество над украинской командой - 22:10, 25:22, 19:15, 24:20.

В составе "Альбы" больше всего очков набрал Джордан Хит (20). Самым результативным игроком встречи стал украинец Александр Мишула из "Днепра", набравший 24 пункта, однако это стало слабым утешением для днепровского клуба.

Напомним, что в первом матче, который состоялся 3 октября, "Днепр" одержал волевую победу над "Альбой" - 94:78. Этого гандикапа не хватило подопечным Дениса Журавлева для успеха по итогам двух поединков (общий счет - 168-161 в пользу "Альбы").