Одесса дебютировала в баскетбольной Суперлиге волевой победой над Химиком

"Химик" вел в счете после первой половины матча, однако не удержал преимущество.

Баскетбольный клуб "Одесса" дебютировал в чемпионате Украины среди команд Суперлиги Пари-Матч волевой победой в дерби против южненского "Химика" – 89:80.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Накануне старта сезона тренер одесситов Олег Юшкин достаточно критически комментировал готовность команды к борьбе. По его словам, игра еще была далека до идеала. Как оказалось, тренер не преувеличивал. Гости с первых секунд увереннее чувствовали себя на площадке и сразу захватили инициативу. Довольно быстро южненцы ушли в отрыв. В итоге Химик обеспечил 10 очков преимущества за стартовую четверть. Более трети из 28 набранных очков набрал Павлов – 11. У хозяев зато откровенно скромно проявили себя литовские легионеры – 10 очков на троих. Лишь эпизодически Витолс с Хелманисом радовали фанов стремительным прорывом или точным трехочковым. Гости на старте значительно точнее действовали на подборах – 10:3.

Во второй 10-минутке к игре активнее подключились местные болельщики. Окрыленные поддержкой одесситы прибавили оборотов, что позволило остановить рост преимущества южненцев. А под конец четверти хозяева окончательно поймали ритм игры. Действуя на кураже они провели несколько результативных перехватов, украшением одного из которых стал данк Беликова. Рывок на финише позволил одесситам сократить разницу на большой перерыв до трех очков.

С возобновлением игры командам приходилось по сути начинать борьбу сначала. Эффектным трехочковым Витолс сразу сравнял счет. Хозяева уже значительно увереннее себя чувствовали, чем в начале матча. Добавляли уверенности меткие трехочковые. Перед заключительной 10-минуткой одесситы превосходили гостей по этому показателю 7:2.

В последней четверти хозяева, похоже уже на кураже, продолжили бомбардировать кольцо южненцев из-за дуги. Прошли попытки Витолса и трижды от Прокопенко. Впрочем южненцы упорно сопротивлялись. За 3:38 до конца игрового времени разница сократилась до шести очков. Однако остановить стремительных одесситов южненцам оказалось уже не под силу. Новичок Суперлиги Пари-Матч дебютировал в чемпионате с волевой победы.

Весомый вклад в победу хозяев внесли Беликов, Прокопенко и Витолс, который был менее заметным в начале матча. У гостей Павлов вплотную приблизился к дабл-дабл – 27 очков, 8 подборов.

Одесса и Химик следующие матчи сыграют 12 октября. Одесситы поедут в Харьков к Политехнику, а южненцы будут играть в Днепре.

Одесса – Химик (Южный) – 89:80 (18:28, 21:14, 20:16, 30:22)

Одесса: Тищенко 4 очка, 3 подбора, 4 передачи, Беликов 20о,4пд,2пр, Витолс 14о,6пр, Прокопенко 12о,1пр, Шеляков 7о,3пд,1пр, Щепкин 7о,3пд,1пр, Хелманис 10о,4пд, Новиков 2о,2пд,2пр, Скрипец 2о,1пд,1пр, Пустозвонов 11о,4пд,1пр.

Химик: Павлов 27о,8пд,2пр, Войналович 3о,2пд, Рябчук 3о, Антипов 8о,8пд,1пр, Марченко 1пд,1пр, Эдвин 11о,1пд,1пр, Мальчевский 3о,2пд, Ковалев 5о, Сидоров 13о,2пр, Джонс 7о,4пд.