В понедельник в Киеве попрощаются с легендарным баскетболистом Григорием Хижняком

Церемония прощания состоится во Дворце спорта, где много играл Григорий Хижняк.

5 октября на 45-м году жизни перестало биться сердце легендарного украинского баскетболиста Григория Хижняка.

Прощание с талантливым спортсменом и замечательным человеком состоится в киевском Дворце спорта в понедельник, 8 октября, с 11:00 по 12:45. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

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Похоронят Григория Хижняка на Берковецком кладбище.

Напомним, Григорий Хижняк выступал за украинские клубы "Николаев", "Будивельник", "Киев" и "Днепр". Также он играл за каунасский "Жальгирис", а также команды России, Испании и Греции.

В составе сборной Украины Хижняк принимал участие в двух чемпионатах Европы 1997 и 2003 годов, войдя в историю как один из лучших центровых европейского баскетбола.