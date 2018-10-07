В понедельник в Киеве попрощаются с легендарным баскетболистом Григорием Хижняком
16:22, 07 октября 2018Баскетбол
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Церемония прощания состоится во Дворце спорта, где много играл Григорий Хижняк.
Григорий Хижняк / fbu.ua
5 октября на 45-м году жизни перестало биться сердце легендарного украинского баскетболиста Григория Хижняка.
Прощание с талантливым спортсменом и замечательным человеком состоится в киевском Дворце спорта в понедельник, 8 октября, с 11:00 по 12:45. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
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Похоронят Григория Хижняка на Берковецком кладбище.
Напомним, Григорий Хижняк выступал за украинские клубы "Николаев", "Будивельник", "Киев" и "Днепр". Также он играл за каунасский "Жальгирис", а также команды России, Испании и Греции.
В составе сборной Украины Хижняк принимал участие в двух чемпионатах Европы 1997 и 2003 годов, войдя в историю как один из лучших центровых европейского баскетбола.
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