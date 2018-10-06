Днепр стартовал в баскетбольной Суперлиге с победы над Политехником

Игра завершиласяз победой днепрян со счетом 70:59.

В Днепре завершился матч 1-го тура чемпионата Украины по баскетболу в котором Днепр принимал харьковский Политехник.

Матч завершился со счетом 70:59, сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на статус андердога, Политехник завладел преимуществом в дебюте матча с Днепром. Команда Тимура Арабаджи, ассистентом которого в этой игре дебютировал бывший главный тренер Будивельника Владимир Коваль, выиграла первую половину. Харьковчане воспользовались слабой игрой Днепра в нападении, завладели незначительным преимуществом на щитах и выиграли стартовую четверть с преимуществом в 6 очков. Во второй десятиминутке хозяева благодаря рывку на экваторе четверти 7:0 выровняли игру, но Политехник удержал символическое преимущество в 1 очко перед большим перерывом.

Как оказалось, ключевой в этом матче стала третья четверть, во время которой хозяева организовали решающий рывок. Днепр выиграл десятиминутку 22:9, завладев преимуществом, которое уже в этом матче не отпустил. Политехник заметно приостановился и сделал серию потерь, чем воспользовались хозяева, которые, наоборот, прибавили в нападении, к чему соперник оказался не готов.

К чести харьковчан, они не остановились, продолжили бороться и даже сократили отставание до 4 очков за две с половиной минуты до конца основного времени встречи, но два трехочковых Мішули сняли все вопросы в этом матче. Политехник дал бой фавориту, но Днепр дотис харьковчан во второй половине, выиграв матч со счетом 70:59.

У Днепра лучшим в этом матче стал Станислав Тимофеенко, который к 17 очкам добавил 10 подборов и 3 перехвата, а его рейтинг эффективности составил 20 баллов. Также удачно сыграли бігмени Кушниров (12 очков + 5 подборов) и Прокопенко (7 очков + 9 подборов). У харьковчан 11 очков набрал Козлов, а самым эффективным у гостей стал новичок Картер, у которого 6 очков, 11 подборов и 2 блок-шоты (РЕ - 16).

Суперлига Пари-Матч.

Первый тур

Днепр - Политехник 70:59 (13:19, 15:10, 22:9, 20:21)

Днепр: Тимофеенко 17 + 10 подборов + 3 перехвата + 2 передачи - 2 потери, Мішула 14 + 4 передачи + 3 підбаряння + 2 перехвата - 2 потери, Кушниров 12 + 5 подборов, Ревзин 6, Закурдаєв 2 + 4 передачи + 4 подбора + 1 блок-шот - старт, Прокопенко 7 + 9 подборов + 2 передачи - 2 потери, Шундель 7, Сизов-5, Натяжко 0, Кожемякин 0 - 3 потери

Политехник: Козлов 11 - 5 потерь, Вуйович 10 + 7 подборов, Рочняк 9 + 6 передач + 5 подборов + 3 перехвата, Кунецов 6 + 4 подбора - 3 потери, Стефанишин 5 + 6 подборов + 4 передачи - 4 потери, Натесан 8 + 4 подбора, Картер 6 + 11 подборов + 2 блок-шота, Спасич 4, Чугунов 0