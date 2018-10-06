Черкасские Мавпы начали сезон с тяжелой победы над Киев-Баскет

Игра в столичном Дворце спорта завершилась со счетом 75:80.

Команда Максима Михельсона в первой игре Суперлиги Пари-Матч в тяжелом противостоянии одержала верх над амбициозным новичком лиги – столичным Киев-Баскет.

Игра в Киеве завершилась победой гостей со счетом 75:80, сообщает официальный сайт соревнований.

С самого старта встречи обе команды начали играть через своих лидеров, в большей степени исповедуя быстрый индивидуальный баскетбол.

У гостей первым игру на себя взял капитан Александр Кольченко, который дважды попал на старте игры в столичном Дворце Спорта. У хозяев паркета в это время пытались ответить великие Мангано и Сандул, однако уже в середине десятиминутки преимущество чемпионов составляла 6 баллов. Ближе к завершению четверти киевляне смогли отличиться ярким моментом и сократить разницу: после ввода мяча гостями от лицевой линии Денис Носков исполнил перехват и забил эффектные три, а еще через несколько мгновений Моррис Крик собственным дальним и вообще сравнял счет. Завершилась же четверть с преимуществом гостей в два очка – 22:24.

Со старта второй десятиминутки “Обезьяны” усилиями Коуклі и Кобца снова начали отрываться в счете: американец был чрезвычайно полезным под кольцом, в то время как шутер гостей забил свои шесть баллов за 2 минуты. Ближе к середине периода команда Евгения Мурзина все же сумела несколько притормозить действующих чемпионов страны и сократить разницу до минимума, но догнать соперника так и не удалось – 39:44 после второй четверти.

Черкасские Мавпы на старте второй половины игры продолжили держать киевлян на безопасном расстоянии, на этот раз усилиями собственного бігмена – Криса Коуклі, который реализовал два подряд средние броски на старте четверти. После трехочкового от капитана гостей разница в счете составила 10 баллов, однако легионер Киев-Баскету Морис Крик ответил собственным дальним броском и не дал уйти “Обезьянам” в отрыв.

На старте заключительной десятиминутки киевляне сумели организовать рывок для себя, благодаря которому тот самый Крик сократил разницу в счете до минимума на старте периода.

После этого ярким моментом отметились черкащане – Максим Луценко бежал в быстрый отрыв, однако лучший данкер прошлогодней Суперлиги Пари-Матч Иван Ткаченко исполнил невероятно эффектный блокшот на своем сопернику. Но уже через мгновение в той же атаке Луценко забил три и вывел свою команду вперед в счете. В ответственный момент игру на себя взял защитник Морис Крик, который начал забивать ответственные броски и увеличил разницу в счете для Киева до 6 баллов.

Однако, концовка встречи осталась за действующими чемпионами. Брэндон Янг самостоятельно реализовал серию бросков и сравнял счет, а безудержный Крис Коукли, который добавил еще несколько собственных баллов – вывел команду гостей вперед. 75:80 – победа “Обезьян”.

Суперлига Пари-Матч

6 октября

Киев, Дворец Спорта

БК “Киев-Баскет” – БК “Черкасские Мавпы” - 75:80 (22:24, 17:20, 15:12, 21:24)

Киев-Баскет: Луценко 7 + 4 подбора + 3 передачи + 3 перехвата - 1 потеря, Сандул 14 + 8 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Крутоус 6 + 5 подборов - 2 потери, Горобченко 0 + 1 подбор + 1 перадача + 1 перехват - 3 потери, Мангано 10 + 5 подборов - 3 потери - старт, Челован 2 + 3 подбора + 1 передача, Носков 17 + 6 подборов + 3 передачи + 3 перехвата - 2 потери, Крик 19 + 4 подбора + 4 передачи + 1 перехват - 3 потери.

Черкасские Обезьяны: Конев 8 + 5 подборов + 1 передача + 4 блокшоти - 4 потери, Кольченко (С) 17, 5 подборов + 4 передачи - 3 потери, Липовцев 3 + 5 подборов + 1 передача + 1 блокшот, Скапінцев 2 + 1 подбора, Янг 18 + 4 подбора + 7 передач + 1 перехват - 4 потери - старт, Артамонов 0 + 1 подбор + 2 передачи + 1 перехват - 2 потери, Чумаков 1 + 2 подбора + 1 передача + 1 блокшот - 1 потеря, Кобец 8 + 2 подбора + 1 передача + 1 перехват, Ткаченко 0 + 4 подбора + 1 передача + 1 блокшот - 1 потеря, Коуклі 23 + 7 подборов + 1 перехват.