Умер бывший баскетболист сборной Украины Григорий Хижняк
10:41, 05 октября 2018Баскетбол
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Игрок скончался на 45-м году жизни.
Хижняк внезапно умер на 45-м году жизни / Багнет
На 45-м году жизни умер знаменитый украинский баскетболист Григорий Хижняк.
По неподтвержденным данным, у бывшего спортсмена случился инфаркт, сообщает специализированный портал Баскетбол Украины.
Информация о том где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком будет размещена позже.
Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский Жальгирис стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году.
По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот".
С сезона 2011/12 - директор по маркетингу БК "Будивельник".
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