Умер бывший баскетболист сборной Украины Григорий Хижняк

Игрок скончался на 45-м году жизни.

На 45-м году жизни умер знаменитый украинский баскетболист Григорий Хижняк.

По неподтвержденным данным, у бывшего спортсмена случился инфаркт, сообщает специализированный портал Баскетбол Украины.

Информация о том где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком будет размещена позже.

Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский Жальгирис стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот".

С сезона 2011/12 - директор по маркетингу БК "Будивельник".