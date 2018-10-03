Днепр и Черкасские Мавпы выиграли матчи баскетбольного Кубка Европы ФИБА

Обе команды продолжают борьбу в еврокубковом турнире.

Две украинские команды - Днепр и Черкасские Мавпы - провели очередные матчи в баскетбольном Кубке Европы ФИБА и оба выиграли свои матчи.

Команда из Черкасс наперекор прогнозам букмекеров ярко победила вице-чемпиона Кипра – Керавнос со счетом 75:64, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Подопечные Максима Михельсона провели равную первую половину, но уже фирменный для нового сезона третий период встречи расставил все на свои места. До Кипра действующие чемпионы Суперлиги Пари-Матч полетят в качестве фаворитов и с запасом в 11 очков.

В свою очередь, Днепр одержал волевую победу над венгерской Альбой в первом матче второго квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА.

Накануне фаворитом встречи в Днепре называли гостей из Венгрии, однако, матч завершился победой хозяев поля с убедительным счетом - 94:78.