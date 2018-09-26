Днепр и Черкасские Мавпы вышли в финал квалификации баскетбольного Кубка Европы
Черкасские Мавпы одержали яркую победу над действующими чемпионами Норвегии – “Кьонгсберг Майнерс” и, соответственно, успешно преодолели стартовый раунд квалификации Кубка Европы ФИБА.
Победный результат “Обезьянам” обеспечила великолепное командное взаимодействие – сразу 5 игроков получили свыше 10 баллов, а также за 40 минут игры баскетболисты раздали 27 результативных передач, сообщает Федерация баскетбола Украины.
В последнем раунде квалификации черкащане сыграют с кипрским “Керавносом”.
БК “Черкасские Мавпы” – БК “Кьонгсберг Майнерс” – 101:90 (18:22, 23:20, 33:19, 27:29)
Первая игра – 63:83 в пользу “Обезьян”.
В свою очередь, Днепр победил во втором матче первого квалификационного раунда Кубка Европы греческий Лаврио – 76:58.
Днепр (Украина) – Лаврио (Греция) – 76:58 (20:13, 14:15, 20:16, 22:14)
Первый матч – 73:82