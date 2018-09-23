Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины по баскетболу

Матч в Черкассах завершился со счетом 76:101.

В Черкассах состоялся первый матч за Суперкубок Украины по баскетболу-2018, в котором "Мавпы" принимали "Днепр".

Игра завершилась со счетом 76:101, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Днепр доминировал на площадке в первой половине. Команда Дениса Журавлева еще за стартовую четверть набрала 31 очко, а во второй продолжала демонстрировать уверенную игру в атаке, завершив половину с 55 баллами в активе.

Днепряне очень неплохо двигали мяч и раз за разом пользовались плохой игрой Обезьян в защите. Хозяева позволили сопернику сделать целую серию свободных бросков с дальней дистанции, чем гости с радостью пользовались, реализовав за первую половину ровно 50% попыток из-за дуги.

Днепр действовал агрессивнее и зіграніше на обеих половинах площадки, закономерно выиграв первую половину, по итогам которой получил 18 очков гандикапа над Обезьянами. Хозяева реализовали лишь 33% бросков с игры.

Отдельно стоит отметить Александра Мішулу, который поймал кураж, закинув за половину 3 трехочковых и набрав 13 очков еще до большого перерыва.

В третьей четверти Обезьяны попытались сократить отставание за счет индивидуальных действий, увеличив кільікість дальних бросков. Но нехватка командных взаимодействий и хорошей организационной игры не оставил хозяевам шансов на камбэк. Более того, Днепр продолжал увеличивать пеервагу которая по итогам 40 минут достигло 25 очков.

Днепр был на голову сильнее соперника по всем показателям, выиграв каждую из отдельно взятых четвертей. Лучшим снайпером в этом матче стал разыгрывающий Днепра Александр Мішула, который набрал 21 очко, удачно со скамейки в игру вошел новичок вице-чемпионов Вадим Прокопенко - 13 очков и 8 подборов за 20 минут на площадке. У Обезьян можно отметить Игоря Чумакова, который вернулся к Обезьянам – в активе бігмена 18 очков.

Ответный Матч пройдет в Днепре 30 сентября.

Суперкубок Украины. Первый матч

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы – Днепр 76:101 (23:31, 14:24, 20:22, 19:24)

ЧМ: Конев 14 + 5 подборов, Скапінцев 8 + 5 подборов – 3 потери, Кольченко 7 + 3 передачи + 3 подбора, Липовцев 5, Артамонов 4 + 5 подборов – старт, Чумаков 18 + 3 подбора, Коуклі 9 + 8 подборов, Кобец 9, Руслов 2 + 3 передачи, Ткаченко 0

Днепр: Мішула 21 + 3 передачи, Тимофеенко 16 + 3 перехвата + 2 передачи + 2 подбора, Кушниров 11 + 3 подбора + 2 передачи, Ревзин 9 + 7 подборов, Закурдаєв 7 + 6 подборов + 5 передач – старт, Шундель 15, Прокопенко 13 + 8 подборов, Кожемякин 6 + 3 передачи, Сизов 3, Бондарчук 0