Новый сезон украинской баскетбольной Суперлиги стартует 5 октября

Обнародовано расписание матчей регулярного чемпионата с участием восьмерки сильнейших команд страны.

Обнародован календарь матчей чемпионата Украины среди команд Суперлиги Пари-Матч.

В этом сезоне борьбу за чемпионство будут вести 8 команд, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Участие принимают те же самые команды, что и в прошлом сезоне за исключением Будивельника и БИПы-Одессы. В этом году от столицы выступает Киев-Баскет. Место БИПы забрал чемпион Высшей лиги Динамо-Одесса, который стал правопреемником одесской баскетбольной структуры под брендом БК Одесса.

Матч-открытие состоится 5 октября в обновленном Дворце спорта Юность в Запорожье. Хозяева будут принимать Николаев.

Действующие чемпионы Черкасские Мавпы начинают борьбу 6 октября на выезде против Киев-Баскета.

Регулярный чемпионат продлится до середины марта, после чего сразу начнется плей-офф.

В целом новый баскетбольный сезон начнется матчами за Суперкубок Украины. Чемпион Черкасские Мавпы и обладатель Кубка Днепр сыграют 23 сентября в Черкассах и 30 сентября в Днепре.