«Черкасские Мавпы» отправляются в Норвегию на первую еврокубковую игру в сезоне

Соперником украинского баскетбольного клуба станет чемпион Норвегии.

Сегодня утром «Черкасские Мавпы» отправляются в Норвегию, где уже 20 сентября черкащане встретятся с местными чемпионами «Кьонгсберг Майнерз» в рамках квалификационного раунда Кубка Европы ФИБА.

Уже в Норвегии к черкащанам присоединятся Александр Кобец, Владимир Конев и главный тренер команды Максим Михельсон, которые прибудут из Черногории, где находились в лагере национальной сборной Украины, сообщает официальный сайт БК "Черкасские Мавпы".

Во встрече против норвежцев нашей команде не поможет ее основной плеймейкер Игорь Бояркин, который до сих пор залечивает травму. Зато дебютировать в официальном матче за «Мавп» смогут новички: американский защитник Брэндон Янг, а также Клим Артамонов и Игорь Чумаков, которые в этом межсезонье вернулись в стан черкасской команды.

Отметим, что в прошлом сезоне «Кьонгсберг Майнерз» впервые в своей истории стали чемпионами страны. В финале соревнований они обыграли «Аскер» в трехматчевой серии 2-1.

Игры против «Мавп» в квалификации еврокубка – международный дебют для молодой команды, которая дебютировала в высшем норвежском дивизионе BLNO в 2015 году.

В этом межсезонье норвежцев покинул прошлогодний лидер команды – американский защитник Фред Томас (18,4 очка за игру в BLNO). Зато команда усилила свой состав 23-летним британским форвардом Максом Ричардсоном.

Ответный матч состоится в Черкассах в следующую среду, 26 сентября.

Напомним, в этом году «Черкасские Мавпы» возвращаются в еврокубки после 10-летнего перерыва. В своей истории черкасчане дважды выступали в Еврокубках. В сезоне 2007-2008 черкащане успешно прошли квалификацию к этому турниру, обыграв «Апоэл» (Кипр), и завершили групповой этап на 3-м месте.