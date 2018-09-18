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Тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: не удалось сыграть в агрессивную защиту

10:43, 18 сентября 2018
Баскетбол
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Мурзин пожаловался на качество игры своих подопечных в матче против Черногории / fbu.ua

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин и защитник Святослав Михайлюк прокомментировали матч отбора ЧМ-2019 против команды Черногории.

Накануне сборная Украины проиграла и опять усложнила себе задачу попасть на ЧМ, сообщает Федерация баскетбола Украины.

- Мы пытались закрыть Дублевича и Ивановича – лидеров соперника. Однако в этот раз мы не смогли остановить атаки Черногории. 56 очков только от двух игроков – это слишком много. Мы стараемся агрессивно играть в защите, но в этот раз нам не удалось, - отметил Мурзин.

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Вместе с тем, Михайлюк отметил:

- Поединок получился тяжелым. Соперник забивал сложные мячи. Мы лучше защищались. В большинстве аспектов борьба была равной, но мы плохо защищались один на один. Это главная причина поражения.

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Теги: #сборная Украины по баскетболу отбор ЧМ-2019#баскетбол отбор ЧМ-2019