Тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: не удалось сыграть в агрессивную защиту

Наставник команды подвел неутешительные итоги матча отбора Чемпионата мира-2019 по баскетболу.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин и защитник Святослав Михайлюк прокомментировали матч отбора ЧМ-2019 против команды Черногории.

Накануне сборная Украины проиграла и опять усложнила себе задачу попасть на ЧМ, сообщает Федерация баскетбола Украины.

- Мы пытались закрыть Дублевича и Ивановича – лидеров соперника. Однако в этот раз мы не смогли остановить атаки Черногории. 56 очков только от двух игроков – это слишком много. Мы стараемся агрессивно играть в защите, но в этот раз нам не удалось, - отметил Мурзин.

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Вместе с тем, Михайлюк отметил:

- Поединок получился тяжелым. Соперник забивал сложные мячи. Мы лучше защищались. В большинстве аспектов борьба была равной, но мы плохо защищались один на один. Это главная причина поражения.