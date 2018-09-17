Сборная Украины по баскетболу уступила Черногории в матче отбора ЧМ-2019

Матч завершился со счетом 90:84 в пользу хозяев площадки.

Сборная Украины по баскетболу проиграла команде Черногории на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2019.

Матч завершился со счетом 90:84 в пользу хозяев площадки, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Турнирное положение обязывало команды отдавать все силы победе. Первыми на правах хозяев пошли в атаку балканцы. И после меткой атаки Дублевича украинцы сосредоточенно принялись играть в защите, не позволив сопернику развернуть стартовый спурт. Постепенно черногорцы настойчивым давлением, порой жестко и грязновато, все же захватили лидерство. По итогам стартовой десятиминутки балканцы одержали три очка преимущества.

В начале второй четверти наши ребята перехватили инициативу. Липовый трехочковым сравнял счет, а Кравцов впоследствии вывел нас вперед. В середине четверти веское слово сказали наши представители в НБА. Михайлюк забил важный трехочковый. Лень подчистил несколько атак соперника и несколько раз результативно отрывался под кольцо балканцев. Одна завершить первую половину положительно не удалось. Украинцы никак не могли нейтрализовать дальние броски Дублєвича. Сами же слишком много промахивались со штрафных. Итогом стал баззер-биттер Ивановича почти с середины площадки, который зафиксировал 5 очков преимущества хозяев.

Украинцы лучше забивали двоочкові, но уступали в первой половине за трехами. Со штрафными ситуация была крайне неутешительная – 53% на 90% в пользу соперника. За подборами небольшое преимущество имели наши игроки – 19:16.

С возобновлением игры эффектная взаимодействие Лукашова с Ленем позволила нам сократить отставание до трех очков из уже семи. И окончательно выровнять положение не удалось. Черногорцы восстановили разницу. Украинцы продолжали промахиваться со штрафных. По итогам четверти удалось сократить разницу на заключительную четверть до четырех очков.

В начале четвертой 10-минутки несколько наших ошибок снова ухудшили положение. Забытый на дуге Алекса Попович увеличил общую разницу до девяти очков. Тренерский штаб нашей команды взял тайм-аут. Однако хозяева на подъеме продолжили давление. Моментами наша защита не справлялась с атаками балканцев. Разница выросла до угрожающих 15-ти очков. Наши ребята боролись до последнего в конце встречи удалось вновь сократить отставание до 5 очков. И на решающий рывок не оставалось уже ни сил, ни времени.

Продолжение борьбе в квалификации чемпионата мира уже на грани осени и зимы. 29 ноября в Запорожье наша команда играет против Словении, а 2 декабря на выезде против Испании.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2019

Квалификация. Европа

17 сентября

Группа I

Черногория – Украина– 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)

Черногория: Иванович, П. Попович, Радович, Дублєвич, Сехович; А. Попович, Секулич, Барович, Чарапич, Дюришич, Старовлах, Враньеш.

Украина: Конев, Зайцев, Кравцов, Лукашов, Михайлюк; Гладырь, Герун, Липовый, Бобров, Джетер, Кобец, Лень.