Сегодня сборная Украины по баскетболу сыграет на выезде с Черногорией в отборе к ЧМ-2019

В предыдущей встрече украинцы сенсационно обыграли испанцев.

Сегодня сборная Украины по баскетболу проведет поединок квалификации чемпионата мира-2019 на выезде против команды Черногории.

Матч начнется в 21.15 по киевскому времени.

Всего в Черногорию отправилось 12 игроков сборной Украины.

Защитники: Сергей Гладырь, Юджин Джетер, Александр Кобец, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк.

Нападающие: Вячеслав Бобров, Игорь Зайцев, Владимир Конев, Александр Липовый, Владимир Герун.

Центровые: Вячеслав Кравцов, Алексей Лень.

В таком же составе украинцы играли в победном матче против Испании (76:65), который состоялся 14 сентября в киевском Дворце спорта. Ранее Александр Мишула покинул расположение сборной Украины.

Турнирная таблица:

1.Испания - 13 очков (562: 507)

2.Турция - 12 очков (516: 458)

3.Латвия - 12 очков (562: 527)

4.УКРАИНА - 11 очков (516: 515)

5.Черногория - 9 очков (454: 443)

6.Словения - 8 очков (484: 492)

Далее на этом этапе отбора Украине предстоит сыграть со Словенией (29 ноября и 25 февраля), а также выездной матч с Испанией (2 декабря) и домашний с Черногорией (22 февраля). Из группы на ЧМ-2019, который пройдет в Китае, выйдут первые три команды.