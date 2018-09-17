Сегодня сборная Украины по баскетболу сыграет на выезде с Черногорией в отборе к ЧМ-2019
Сегодня сборная Украины по баскетболу проведет поединок квалификации чемпионата мира-2019 на выезде против команды Черногории.
Матч начнется в 21.15 по киевскому времени.
Всего в Черногорию отправилось 12 игроков сборной Украины.
Защитники: Сергей Гладырь, Юджин Джетер, Александр Кобец, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк.
Нападающие: Вячеслав Бобров, Игорь Зайцев, Владимир Конев, Александр Липовый, Владимир Герун.
Центровые: Вячеслав Кравцов, Алексей Лень.
В таком же составе украинцы играли в победном матче против Испании (76:65), который состоялся 14 сентября в киевском Дворце спорта. Ранее Александр Мишула покинул расположение сборной Украины.
Турнирная таблица:
1.Испания - 13 очков (562: 507)
2.Турция - 12 очков (516: 458)
3.Латвия - 12 очков (562: 527)
4.УКРАИНА - 11 очков (516: 515)
5.Черногория - 9 очков (454: 443)
6.Словения - 8 очков (484: 492)
Далее на этом этапе отбора Украине предстоит сыграть со Словенией (29 ноября и 25 февраля), а также выездной матч с Испанией (2 декабря) и домашний с Черногорией (22 февраля). Из группы на ЧМ-2019, который пройдет в Китае, выйдут первые три команды.